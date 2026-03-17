Færeyingur sem berst í Úkraínu biður um aðstoð

Færeyskur maður sem barist hefur með úkraínska hernum hefur óskað eftir aðstoð á samfélagsmiðlum við að fjármagna nauðsynlegar viðgerðir á bíl sínum en hann kom til Úkraínu á bílnum og hefur notast við hann á meðan þátttöku hans í stríðsátökunum þar í landi hefur staðið.
Óskar Hallgrímsson fréttamaður og fréttaljósmyndari sem búið hefur í Úkraínu undanfarin ár og fjallað um baráttu Úkraínumanna við árásarher Rússa vekur athygli á framlagi færeyska mannsins í Facebook-færslu. Óskar segir raunar að það séu tveir Færeyingar sem séu að berjast með úkraínska hernum en nafngreinir bara annan þeirra.
Sá heitir Bjørn Kallsoy og er afar virkur á Facebook þar sem hann deilir ýmsum fréttum og myndböndum frá Úkraínu og einnig myndböndum þar sem iðulega má sjá hann í einkennisbúningi hermanna. Væntanlega er hann þar að segja frá veru sinni í úkraínska hernum.
Í myndbandi sem Óskar birtir segist Bjørn hafa fyrst gengið til liðs við úkraínska herinn árið 2023 en 2024 hafi hann farið aftur til Færeyja en snúið síðan aftur til Úkraínu 2025. Hann segist hafa verið í alþjóðlegri hersveit sem hafi á endanum verið lögð niður og nú sé hann hluti af úkraínskri hersveit sem sé að mestu skipuð Úkraínumönnum en meðlimir hennar hafi komið með sína eigin bíla á svæðið.
Bjørn segir að bílarnir þarfnist sárlega viðgerða. Hann segist hafa komið með sinn bíl, Nissan Pathfinder, á svæðið og segir að púströr bílsins hafi skemmst. Bjørn segist nota bílinn sjálfur en hafi einnig lánað hann sjálfboðaliðum sem veiti bæði hermönnum og óbreyttum borgurum á vígstöðvunum aðstoð.
Auk hans bíls sé um að ræða fjóra aðra bíla. Einn þeirra sé með bilaðar bremsur, annar sé með með bilað dekk og sá þriðji sé með bilun sem lýsi sér þannig að það takist að koma honum í gang en ekki keyra af stað.
Segir Bjørn að hann og eigendur hinna bílanna þurfi á aðstoð að halda við að fjármagna viðgerðirnar. Einnig þurfi að gera breytingar á hans bíl svo auðveldara sé að aka honum á þeim slæmu vegum sem séu á svæðinu. Óskar hann eftir framlögum á Paypal-reikning sinn og segir að öll framlög yrðu þegin með þökkum.
Í öðru myndbandi sýnir Bjørn bíl sinn og segir bílinn hafa þurft að þola mikið í Úkraínu. Hann útskýrir að þar sem hann og umræddir félagar hans eigi bílana sjálfir verði þeir að greiða fyrir allar viðgerðir úr eigin vösum.
Bjørn útskýrir það ekki nánar í þessum myndböndum hvernig það kom til að hann kom með sinn eigin bíl á vígvöllinn.