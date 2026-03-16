Mánudagur 16.mars 2026

Forsætisráðherraefni í Danmörku játar að hafa neytt kókaíns

Jakob Snævar Ólafsson
Mánudaginn 16. mars 2026 12:30

Alex Vanopslagh. Leiðtogi Frjálslynda bandalagsins í Danmörku. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Alex Vanopslagh leiðtogi stjórnmálaflokksins Frjálslynda bandalagið (d. Liberal Alliance) í Danmörku játaði í gærkvöldi að hafa neytt kókaíns eftir að hann tók við sem leiðtogi flokksins. Óljóst er hve áhrifin á baráttu flokksins fyrir þingkosningarnar sem fram fara eftir átta daga verða, en aðrir flokksleiðtogar hafa flestir lítið viljað tjá sig um játningu Vanopslagh, sem nefndur hefur verið sem mögulegt forsætisráðherraefni, nema í mesta lagi með óbeinum hætti en einn þeirra segir þó að játningin eigi ekki endilega sjálfkrafa að breyta öllu.

Frjálslynda bandalagið er hægri flokkur en Vanopslagh hefur verið leiðtogi síðan eftir þingkosningarnar 2019 en flokkurinn hefur síðan þá verið í stjórnarandstöðu. Í síðustu kosningum, árið 2022, fékk flokkurinn 7,87 prósent atkvæða og 14 þingsæti og bætti þá við sig 10 þingsætum frá kosningunum 2019.

Flokkurinn er hægriflokkur og er sá stjórnmálaflokkur á danska þinginu sem hefur gefið frjálshyggju einna mest undir fótinn en áhersla hans á hóflega skammtheimtu og persónufrelsi hefur aflað honum einkum fylgis meðal ungs fólks og tekjuhárra einstaklinga. Flokkurinn hefur verið að mælast með yfir 10 prósent fylgi í könnunum megnið af kjörtímabilinu en í þeirri nýjustu er það þó 9,5 prósent. Í mörgum könnunum hefur Frjálslynda bandalagið mælst með mest fylgi meðal hægri flokkanna og því oft verið nefnt hvort að Vanopslagh ætti ekki að vera forsætisráðherraefni í hægri stjórn en þó virðist hafa eitthvað dregið úr því og fremur verið horft undanfarið til Troels Lund Poulsen varnarmálaráðherra og leiðtoga Venstre en sá flokkur hefur löngum leitt hægrivænginn í dönskum stjórnmálum. Sjálfur hefur Vanopslagh áður sagt að hann sé tilbúinn til að taka við embætti forsætisráðherra.

Kókaín

Hvort játning Vanopslagh hefur gert endanlega út um vonir hans um að verða forsætisráðherra er óljóst enn sem komið er.

Fjölmiðlar höfðu komist á snoðir um kókaínneyslu hans og bæði Extra Bladet og DR, danska ríkisútvarpið, spurðu Vanopslagh hvort hann hefði neytt kókaíns en því neitaði hann að svara. Um kvöldmatarleytið að dönskum tíma í gærkvöldi játaði hann hins vegar neysluna í pistli á Facebook. Sagðist Vanopslagh hafa neytt kókaíns í partýi einu sinni eða tvisvar fyrsta árið sem hann var leiðtogi flokkisns. Hann hafi á þessum tíma verið afskaplega illa haldinn af streitu en hafi síðan þá tekið líf sitt í gegn. Hann hafi farið að hreyfa sig reglulega, tekið mataræðið í gegn, komið reglu á svefn og haldið sig alveg frá vímugjöfum en fái sér þó einstaka sinnum vínglas.

Vanopslagh var 37 ára gamall þegar hann tók við sem leiðtogi Frjálsynda bandalagsins árið 2019. Hann  hafði áður talað fyrir lögleiðingu kókaíns en segir nú að flokkurinn sé ekki lengur með það á stefnuskránni. Þessi ummæli hans voru rifjuð upp í viðtali DR við hann og þar sagði hann skýrt að hann og flokkurinn myndu ekki beita sér fyrir lögleiðingu kókaíns.

Í játningu sinni segist Vanopslagh telja að svona nokkuð eigi almennt að vera einkamál en segist vona að danskir kjósendur dæmi hann ekki fyrir þetta eitt.

Áhrifin?

Fram kemur einnig í umfjöllun danskra fjölmiðla að Vanopslagh hafi einnig neytt kókaíns áður en hann varð flokksleiðtogi.

Í stjórnmálaskýringu DR í morgun kemur fram að þetta sé ein stærsta ef ekki stærsta frétt kosningabaráttunnar. Rifjað er upp að í kappræðum þeirra tveggja í gærkvöldi hafi áðurnefndur Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen leiðtogi Jafnaðarmanna og forsætisráðherra verið spurð um málið. Poulsen sagði það vera Frjálslynda bandalagsins að ákveða næstu skref. Aðspurð hvort Vanopslagh gæti enn verið forsætisráðherraefni eftir þessa játningu svaraði Frederiksen:

„Það segir sig sjálft.“

Er svarið túlkað sem óbein neitun. Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra og leiðtogi Moderaterne svaraði síðan spurningum um játninguna í morgun með þeim orðum að það væri gott að Vanopslagh hafi lagt spilin á borðið en framhaldið sé í höndum kjósenda.

Segja má því að þessir flokksleiðtogar í Danmörku hafi ekki viljað mikið tjá sig um kókaínneyslu leiðtoga Frjálsynda bandalagsins en Inger Støjberg, leiðtogi hægri-popúlista flokksins Danmerkurdemókrata segir að nái hægri flokkarnir meirihluta í kosningunum væri það þrátt fyrir þessa játningu ekki óeðlilegt að Vanopslagh verði forsætisráðherraefni þeirra, verði flokkur hans sá stærsti á hægri vængnum.

Krísa?

Í áðurnefndri stjórnmálaskýringu DR er rætt við tvo fyrrum aðstoðarmenn í forsætisráðuneytinu. Þeir segja Vanopslagh og flokkinn hafa haldið illa á málinu. Hann hafi verið allt of seinn að svara spurningum um kókaínneysluna og mjög slæmt sé fyrir hann og flokkinn að þetta komi fram svo skömmu fyrir kosningar. Hafa verði í huga að gerðar séu miklar kröfur til þeirra sem stefni á forsætisráðherrastólinn. Telja þeir líklegt að játningin muni styrkja Troels Lund Poulsen í sessi sem forsætisráðherraefni hægri flokkanna.

Það á eftir að koma í ljós hvort játning Vanopslagh fæli kjósendur frá Frjálslynda bandalagsinu en í ljósi áherslu flokksins á persónufrelsi og einkalíf verður að teljast líklegt að fyrir einhver þeirra sem ætluðu sér að kjósa flokkinn muni þetta litlu breyta. Hvaða áhrif þetta hefur á stöðu hans í mögulegum stjórnarmyndunarviðræðum eftir kosningar er erfitt að segja en telja verður mögulegt að aðrir flokksleiðtogar á hægri vængnum gætu orðið tregir til að sitja í eða styðja ríkisstjórn manns sem hefur játað að hafa neytt kókaíns eftir að hann tók við forystu í flokki sínum, fari svo að Frjálslynda bandalagið verði stærsti flokkurinn á hægri vængnum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Forsætisráðherraefni í Danmörku játar að hafa neytt kókaíns
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Segir Jón Baldvin fara með ósannindi um sig – „Mér er ekki sama að farið sé með rangt mál“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Vilhjálmur mjög ósáttur við Sigurjón: „Þetta er ein ósmekklegasta færsla sem ég hef séð lengi“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Baldvin hefur áhyggjur af því að móðir hans kemur heim í dag – „Allir benda hver á annan“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Íris tannlæknir varar við algengu vandamáli – Svona geturðu komið í veg fyrir það
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kaþólska kirkjan óttast að satanistar nýti sér gervigreindina – Fjölmenn námskeið í særingum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Trump varar við „mjög slæmri framtíð“ fyrir NATO ef hann fær ekki það sem hann vill
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Guðmundur Ingi snýr aftur í dag: „Ég er sannarlega til í tuskið“

Mest lesið

Íris tannlæknir varar við algengu vandamáli – Svona geturðu komið í veg fyrir það
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður

Nýlegt

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Sögur um að sæti Jökuls í Garðabæ sé heitt þó mótið sé ekki enn hafið – „Menn eru bara í nettu áfalli“
Baldvin hefur áhyggjur af því að móðir hans kemur heim í dag – „Allir benda hver á annan“
Szoboszlai hjólar í sína menn fyrir frammistöðuna
Íris tannlæknir varar við algengu vandamáli – Svona geturðu komið í veg fyrir það
Sjáðu frábært sigurmark Loga í Tyrklandi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Slys og Hellisheiðinni lokað – Uppfært: Heiðin opin á ný
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður

Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður
Fréttir
Í gær
Ung móðir lenti í óhugnanlegri reynslu eftir fyllerí – „Af hverju get ég ekki hreyft fæturna?“
Fréttir
Í gær
Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hótel Klaustur hlýtur alþjóðlega viðurkenningu

Hótel Klaustur hlýtur alþjóðlega viðurkenningu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Uppfært: Bíllinn er fundinn. Sendibíl Samhjálpar stolið í nótt – Allar ábendingar vel þegnar

Uppfært: Bíllinn er fundinn. Sendibíl Samhjálpar stolið í nótt – Allar ábendingar vel þegnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fögnuðu nafninu Kalon

Fögnuðu nafninu Kalon
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Rabarbari allt frá ræktun til uppskeru
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“

Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum

Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þjóðhátíðargestir lentu í vanda eftir misvísandi skilaboð frá lögreglu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“

Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli

Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag

Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig

Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Hrönn vísar harðri gagnrýni á bug – Ósátt við að starfsemi kvikmyndahátíðar sé gerð „tortryggileg í útvarpi allra landsmanna“

Hrönn vísar harðri gagnrýni á bug – Ósátt við að starfsemi kvikmyndahátíðar sé gerð „tortryggileg í útvarpi allra landsmanna“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Átta ára fangelsi fyrir viðurstyggileg brot gegn eiginkonu og gestkomandi barni – Viðurkenndi að brotin væru ófyrirgefanleg
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?