Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli

Björgunarsveitarmenn komu fyrr í dag skíðagöngufólki á Hofsjökli, sem óskað hafði eftir aðstoð, til hjálpar og hefur hópurinn verið fluttur niður af jöklinum.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Slysavarnarfélaginu Landsbjörg.
Fram kemur að um þriggja manna hóp hafi verið að ræða. Fólkið hafi allt verið flutt í skjól og síðan búnaður þeirra sóttur sérstaklega.
Björgunarmenn á tveimur vélsleðum hafi komist að fólkinu rétt fyrir klukkan 13 í dag og þá einn göngumaður verið fluttur niður af jökli. Hinir tveir hafi beðið áfram á jöklinum.
Sleðarnir hafi svo haldið til baka og sótt þá tvo sem eftir voru. Síðan hafi búnaður hópsins verið sóttur.
Fram kemur einnig að göngufólkið hafi verið orðið blautt og því verið kalt. Aðstæður á jöklinum hafi verið slæmar, erfitt færi og lítið skyggni.
