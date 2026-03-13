fbpx
Föstudagur 13.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli

Ritstjórn DV
Föstudaginn 13. mars 2026 15:53

Mynd frá björgunaraðgerðum á Hofsjökli í dag. Mynd: Landsbjörg.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Björgunarsveitarmenn komu fyrr í dag skíðagöngufólki á Hofsjökli, sem óskað hafði eftir aðstoð, til hjálpar og hefur hópurinn verið fluttur niður af jöklinum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Slysavarnarfélaginu Landsbjörg.

Fram kemur að um þriggja manna hóp hafi verið að ræða. Fólkið hafi allt verið flutt í skjól og síðan búnaður þeirra sóttur sérstaklega.

Björgunarmenn á tveimur vélsleðum hafi komist að fólkinu rétt fyrir klukkan 13  í dag og þá einn  göngumaður verið fluttur niður af jökli. Hinir tveir hafi beðið áfram á jöklinum.

Sleðarnir hafi svo haldið til baka og sótt þá tvo sem eftir voru. Síðan hafi búnaður hópsins verið sóttur.

Fram kemur einnig að göngufólkið hafi verið orðið blautt og því verið kalt. Aðstæður á jöklinum hafi verið slæmar, erfitt færi og lítið skyggni.

Auk myndarinnar hér að ofan má sjá myndir af vettvangi hér fyrir neðan.

Mynd Landsbjörg.
Mynd: Landsbjörg
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli
Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“

Mest lesið

Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“

Nýlegt

Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Slot biður fólk um að slaka á og draga ekki of stórar ályktanir eftir eina slæma viku
Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“
Rooney telur að Carrick eigi að fá starfið ef þetta gerist
Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Gerir samning til 2032 við Chelsea
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“

Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“

Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“

Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
„Færð bara yfir þig dembuna“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Áhrifamáttur Menntunarsjóðs Mæðrastyrksnefndar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Mikið fjör á Takkleikum í Smáralind
Fréttir
Í gær

Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum

Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum
Fréttir
Í gær

Harmleikur: Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir handtöku lögreglu stefndi ríkinu

Harmleikur: Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir handtöku lögreglu stefndi ríkinu
Fréttir
Í gær
Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með 15 ára stúlku um borð í skip
Fréttir
Í gær
Unglingur sakaður um að hrækja framan í lögreglumann á Hornafirði
Fréttir
Í gær

Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar

Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Fréttir
Í gær
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Fréttir
Í gær
Hagfræðingur segir álagningu íslensku olíufélaganna í hæstu hæðum – Ætti að vera 20 krónum lægra
Fréttir
Í gær
Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum
Fréttir
Í gær

Eldri borgarar aldrei fleiri – Börnum fækkar hratt

Eldri borgarar aldrei fleiri – Börnum fækkar hratt
Fréttir
Í gær

Nanna Margrét úr Miðflokknum segist hafa rekist á borgarstjóra New York – Fór hún mannavillt?

Nanna Margrét úr Miðflokknum segist hafa rekist á borgarstjóra New York – Fór hún mannavillt?
Fréttir
Í gær
Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss
Fréttir
Í gær

Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir

Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir
Fréttir
Í gær
Vilhjálmur: Eitthvað alvarlega rangt við stöðuna þegar þetta gerist
Fréttir
Í gær
Síminn og Sýn undirrita skilmálaskjal um kaup á vef- og útvarpsmiðlum Sýnar – Heildarvirðið metið á rúma 5 milljarða
Fréttir
Í gær

Ófrísk kona situr uppi með háan reikning

Ófrísk kona situr uppi með háan reikning
Fréttir
Í gær

Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael

Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael
Fréttir
Í gær
Hildur segir útskýringar Kjartans og Mörtu fyrirslátt: „Einhverjir ákváðu að bregðast öðru vísi við og það er leitt”
Fréttir
Í gær
Meðalbiðtíminn eftir heimilislækni á höfuðborgarsvæðinu 27 dagar – Fer upp í allt að 115 daga