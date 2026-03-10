Þetta eru vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi

Pizza er af mörgum talin upprunalega „take-away“ máltíðin. Allt frá því að Jakob Magnússon kynnti pizzuna á veitingastað sínum Horninu, Hafnarstræti 15 í Reykjavík, árið 1979 hefur neysla Íslendinga farið vaxandi.
Í dag er pizza næstvinsælasti rétturinn sem Íslendingar panta heim samkvæmt nýjustu tölum frá Wolt. Tölurnar byggja á gögnum frá meira en 400 veitingastöðum á Íslandi. Á síðasta ári einu saman afhentu sendlar Wolt meira en 160.000 pizzur hér á landi.
„Ég leyfi mér að segja að enginn þekki íslenska pizzumarkaðinn betur en við. Alls staðar þar sem við störfum er að minnsta kosti einn staður sem selur pizzur. Við getum nú í fyrsta sinn birt lista yfir vinsælustu áleggin og samsetningarnar í landinu, sem eru blanda af hefðbundnum ítölskum bragðtegundum og nýjum útfærslum,“ segir Jóhann Már Helgason, forstöðumaður viðskiptastýringar hjá Wolt á Íslandi í tilkynningu.
Á toppi listans situr pepperóní sem afgerandi sigurvegari. Klassísk álegg standa enn sterkar en listinn sýnir einnig hversu fjölbreytt úrvalið er orðið, allt frá pepperóní og nautakjöti til Parma-skinku og diavola.
„Samhliða hefðbundnum kostum eru nýrri útgáfur eins og rækjur, geitaostur og ekki síst hot honey að ryðja sér til rúms. Þá fjölgar einnig glútenlausum, vegan- og grænmetisréttum. Það er nánast hægt að fullyrða að allir finni pizzu við sitt hæfi. Sjálfur vel ég pepperóní, rjómaost og papriku,“ segir Jóhann og bætir við: „Svo er ég einn af þeim sem finnst ananas eiga heima á pizzu annað slagið.“
Þótt ananas hafi rétt svo náð topp tíu í Noregi, er hann meðal fimm vinsælustu áleggja hér á landi. Óvíst er hvort það tengist ummælum Guðna Th. Jóhannessonar, fyrrverandi forseta, árið 2017 þegar hann ræddi um að banna ananas á pizzur.
10 vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi í take-away: