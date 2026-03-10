fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þetta eru vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 10. mars 2026 14:26

Mynd: Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Pizza er af mörgum talin upprunalega „take-away“ máltíðin. Allt frá því að Jakob Magnússon kynnti pizzuna á veitingastað sínum Horninu, Hafnarstræti 15 í Reykjavík,  árið 1979 hefur neysla Íslendinga farið vaxandi.

Í dag er pizza næstvinsælasti rétturinn sem Íslendingar panta heim samkvæmt nýjustu tölum frá Wolt. Tölurnar byggja á gögnum frá meira en 400 veitingastöðum á Íslandi. Á síðasta ári einu saman afhentu sendlar Wolt meira en 160.000 pizzur hér á landi.

„Ég leyfi mér að segja að enginn þekki íslenska pizzumarkaðinn betur en við. Alls staðar þar sem við störfum er að minnsta kosti einn staður sem selur pizzur. Við getum nú í fyrsta sinn birt lista yfir vinsælustu áleggin og samsetningarnar í landinu, sem eru blanda af hefðbundnum ítölskum bragðtegundum og nýjum útfærslum,“ segir Jóhann Már Helgason, forstöðumaður viðskiptastýringar hjá Wolt á Íslandi í tilkynningu.

Jóhann Már Helgason, forstöðumaður viðskiptastýringar hjá Wolt á Íslandi.

Pepperóní á toppnum – Hot Honey sækir í sig veðrið

Á toppi listans situr pepperóní sem afgerandi sigurvegari. Klassísk álegg standa enn sterkar en listinn sýnir einnig hversu fjölbreytt úrvalið er orðið, allt frá pepperóní og nautakjöti til Parma-skinku og diavola.

„Samhliða hefðbundnum kostum eru nýrri útgáfur eins og rækjur, geitaostur og ekki síst hot honey að ryðja sér til rúms. Þá fjölgar einnig glútenlausum, vegan- og grænmetisréttum. Það er nánast hægt að fullyrða að allir finni pizzu við sitt hæfi. Sjálfur vel ég pepperóní, rjómaost og papriku,“ segir Jóhann og bætir við: „Svo er ég einn af þeim sem finnst ananas eiga heima á pizzu annað slagið.“

Ananas heldur áfram að skipta fólki í fylkingar

Þótt ananas hafi rétt svo náð topp tíu í Noregi, er hann meðal fimm vinsælustu áleggja hér á landi. Óvíst er hvort það tengist ummælum Guðna Th. Jóhannessonar, fyrrverandi forseta, árið 2017 þegar hann ræddi um að banna ananas á pizzur.

10 vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi í take-away:

  1. Pepperóní
  2. Margherita (Ostur og sósa)
  3. Nautakjöt
  4. Ananas
  5. Diavola
  6. Beikon
  7. Kjúklingur
  8. Sveppir
  9. Hot Honey
  10. Parma
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Þetta eru vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Rannsókn á brunanum í Gufunesi lokið – Hleðslutæki líklegur sökudólgur
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Rósa ráðin verkefnastýra Jafnvægisvogar FKA
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Brynjar gagnrýnir ESB-rök Berglindar: „Dömubindið breytist ekki í gylltan borða“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Storytel lagði Björn Brynjúlf í deilu um Sönn íslensk sakamál
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Notkun gervigreindar breiðist út meðal íslenskra fyrirtækja en markviss innleiðing og stefnumótun sjaldgæfari
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Spyr hvort Skeggi verði rannsakaður

Mest lesið

Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik
Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg

Nýlegt

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Notkun gervigreindar breiðist út meðal íslenskra fyrirtækja en markviss innleiðing og stefnumótun sjaldgæfari
Guardiola á leið í tveggja leikja bann en missir samt ekki af úrslitaleiknum
Spyr hvort Skeggi verði rannsakaður
Ólátabelgurinn Barton í haldi lögreglu – Handtekinn eftir slagsmál í golfklúbbi
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum

Skilorðsbundinn dómur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Ölveri

Skilorðsbundinn dómur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Ölveri
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Kristján Már beið ósigur í fyrstu orrustunni gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Kynna til sögunnar nýja tryggingavernd hér á landi fyrir fólk í ofbeldissamböndum

Kynna til sögunnar nýja tryggingavernd hér á landi fyrir fólk í ofbeldissamböndum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Bogi Nils ósáttur við Eyjólf: Ráðherrar þurfi að tjá sig mjög varlega um skráð félög

Bogi Nils ósáttur við Eyjólf: Ráðherrar þurfi að tjá sig mjög varlega um skráð félög
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Dagur segir Miðflokkinn taka stöðu gegn almenningi – „Vaxtagreiðslur eru ótrúlega stór hluti af útgjöldum húseigenda“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Þarf að bera vitni með meintan kvalara sinn í dómsalnum – „Þú fucking þorir ekki að svara“

Þarf að bera vitni með meintan kvalara sinn í dómsalnum – „Þú fucking þorir ekki að svara“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Rafmagnað andrúmsloft á Alþingi – „Í guðanna bænum hættum þessu leikriti. Þetta er hjákátlegt“

Rafmagnað andrúmsloft á Alþingi – „Í guðanna bænum hættum þessu leikriti. Þetta er hjákátlegt“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ

Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Í gær
Guðrún og Sigmundur Davíð sögðust vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB – „Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli“
Fréttir
Í gær
Hallgrímur lætur allt flakka um Miðflokkinn – „Það er ekkert fyndið við það“
Fréttir
Í gær

Lindex opnar í stað Útilífs í Smáralind

Lindex opnar í stað Útilífs í Smáralind
Fréttir
Í gær
Segir barn sitt hafa verið beitt mismunun í skólanum vegna uppruna síns
Fréttir
Í gær
Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Fréttir
Í gær
Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“
Fréttir
Í gær

Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi

Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi
Fréttir
Í gær

Öðlaðist aftur trú á samfélagið þegar hann varð vitni að atviki á Arnarnesbrú

Öðlaðist aftur trú á samfélagið þegar hann varð vitni að atviki á Arnarnesbrú
Fréttir
Í gær
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Fréttir
Í gær

Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður

Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður
Fréttir
Í gær
Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“
Fréttir
Í gær
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna

Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sigurður Ingólfsson er látinn

Sigurður Ingólfsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað