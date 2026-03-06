Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi

Gul viðvörun er nú í gildi vegna eldinga á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi.
Á Suðurlandi tók viðvörunin gildi klukkan 12:30 en á Höfuðborgarsvæðinu klukkan 15.
Báðar viðvaranir eru í gildi til klukkan 18.
Á vef Veðurstofu Íslands segir að búist sé við þrumuveðri með tíðum eldingum. Forðast beri vatn, hæðir í landslagi og berangur.
Fólk er hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám. Nánari upplýsingar um viðbrögð við eldingaveðri er á upplýsingasíðu almannavarna. Fram kemur á vef Veðurstofunnar að yfir 100 eldingar á klukkustund hafi mælst í dag við landið.
Eldinga hefur orðið vart til að mynda í Mosfellsbæ og Þorlákshöfn þar sem er rafmagnslaust en talið er það sé vegna eldingar sem laust niður.
Þrumuveðrið ætti að færast vestur á bóginn í kvöld en miðað við spákort Veðurstofunnar gæti þrumuveður mögulega skollið aftur á Suður- og Suðvesturlandi á morgun.