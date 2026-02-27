Fastus afhenti Brunavörnum Rangársýslu nýjan dælubíl

Fastus hefur afhent Brunavörnum Rangársýslu nýjan og öflugan dælubíl sem hefur nú þegar verið tekinn í notkun.
Nýi dælubíllinn er á Scania undirvagni. Hann er með öflugu froðukerfi og öðrum mikilvægum búnaði fyrir slökkvilið. Dælubíllinn er meðal annars búinn dróna, reykköfunartækjum og 3000 lítra vatnstank, öflugum monitor á þaki bílsins með hitamyndavél sem er stýrður með þráðlausri fjarstýringu. Bíllinn er smíðaður hjá Egenes í Flekkefjord í Noregi. Allur búnaður í dælubílinn er frá Rosenbauer.
„Við hjá Fastus erum afar ánægð og stolt að afhenda þennan nýja dælubíl til Brunavarna Rangársýslu. Við unnum útboðið í samstarfi við Egenes í Noregi sem smíðar þessa bíla og hafa gert með góðum árangri í 30 ár. Fyrirtækið er þekkt fyrir góð og vönduð vinnubrögð. Við seljum búnað til slökkviliða hér á landi, ekki einungis bifreiðar, heldur einnig hjálma, galla, dælur og fleira,“ segir Ágúst G. Valsson, sölufulltrúi hjá Fastus heilsu.
Fastus afhenti einnig nýverið Slökkviliði Akureyrar nýjan Volkswagen Amarok. Bifreiðin er útbúin Poly Cafs froðukerfi frá Rosenbauer. Allar merkingar, forgangsljós og búnaður er settur upp af Egenes. Bifreiðin er bakvaktarbíll hjá Slökkviliði Akureyrar.