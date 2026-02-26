Stórt fíkniefnamál fyrir dóm: Fimm menn af víetnömskum uppruna ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi

Héraðssaksóknari hefur ákært fimm menn í stóru og víðtæku fíkniefnamáli. Fjórir af mönnunum eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnabrot. Eru þeir sagðir hafa í félagi, í ótilgreindan tíma og fram til 22. júlí 2024, þegar lögreglan lét til skarar skríða gegn þeim, tekið á móti, varðveitt, dreift og selt fíkniefni af óþekktu magni og ýmsum tegundum.
Við húsleitir víðsvegar um höfuðborgarsvæðið fundust um 20 kg af hassi en töluvert minna magn af ýmsum öðrum fíkniefnum, t.d. MDMA, amfetamíni, kókaíni og ketamíni. Einnig fannst mikið af kannabisblönduðu sælgæti, brjóstsykri og gúmmíböngsum. Ennfremur fundust um 10 g af LDS og eitthvað af Diazepam.
Efnin fundust í bíl og í húsnæði víðsvegar í Kópavogi og Reykjavík, þ. á m. Furugerði, Dvergshöfða, Engihjalla, Smiðjuvegi, Réttarholtsvegi og Borgargerði.
Mennirnir fjórir sem hér um ræðir eru allir á fertugsaldri og bera allir víetnömsk nöfn, þrír í bland við íslensk nöfn.
Fimmti maðurinn er miklu eldri, sextugur. Hann ber víetnamskt nafn en er kanadískur ríkisborgari. Hann er ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að hafa 7. júlí 2024 flutt til landsins rúmlega 30 kg af maríhúana með farþegaflugi til Keflavíkurflugvallar, en efnin faldi hann í ferðatöskum.
Eftir að hann kom út af flugvellinum afhenti hann tveimur af sakborningunum áðurnefndu töskurnar og þeir komu fíkniefnunum í geymslu að Smiðjuvegi í Kópavogi. Þar fann lögregla rúmlega 10 kg af maríhúana þann 22. júlí og lagði hald á þau efni.
Auk þess að krefjast þess að mennirnir verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar er krafist upptöku á fíkniefnunum sem fundust, auk reiðufjár í ýmsum myntum, þar af 1,5 milljónir í íslenskum krónum, einnig evrur, víetnömsk mynt og dollarar.
Einnig er krafist upptöku á ýmsum búnaði til fíkniefnavinnslu, snjallsímum, peningaskáp, fjórum ferðatöskum, öryggimyndavélakerfi og fleiru.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 6. mars næstkomandi.