Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Eva Rún og Jón Kalman tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2026

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 12:13

Eva Rún Snorradóttir og Jón Kalman Stefánsson eru tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2026.

Það sem sameinar verkin 13 sem tilnefnd eru í ár er að þau horfa til fortíðar en eru um leið nátengd Norðurlöndum nútímans. Þau fjalla um foreldra og börn, kyn og kynvitund og einstaklinginn sem rekur stefnulaust í fljótandi heimi.

Á meðal hinna tilnefndu eru bæði skáldsögur, ljóðasöfn og smásagnasafn. Það sem er óvenjulegt í ár er að bæði norska dómnefndin og dómnefndin fyrir samíska málsvæðið hafa hvert í sínu lagi tilnefnt sama verkið sem í senn er gefið út á norsku og á tornesamísku.

Tilnefningarnar:

Danmörk

Mette Moestrup: Butterfly Nebula, ljóðabók, Gyldendal, 2025.

Charlotte Weitze: Ulvemælk, skáldsaga, Forlaget Gutkind, 2025.

Finnland

Pirkko Saisio: Suliko, skáldsaga, Siltala, 2024.

Quynh Tran: När andra njuter, skáldsaga, Förlaget / Albert Bonniers förlag, 202…

Færeyjar

Marjun Syderbø Kjelnæs: Marta, Marta, skáldsaga, Ungu Føroyar, 2024.

Grænland

Debora H. Kleist: Sarsuatitat, skáldsaga, Milik Publishing, 2024.

Ísland

Eva Rún Snorradóttir: Eva Rún Snorradóttir, Eldri konur, skáldsaga, Benedikt, 2…

Jón Kalman Stefánsson: Himintungl yfir heimsins ystu brún, skáldsaga, Benedikt,…

Noregur

Dag Johan Haugerud: Sjelesorg, skáldsaga, Forlaget Oktober, 2025.

Noregur / samíska málsvæðið

Sigbjørn Skåden: Planterhaug / Láŋtdievvá, skáldsaga, Cappelen Damm, 2025

Svíþjóð

Anna Hallberg: AN, ljóðabók, Albert Bonniers förlag, 2025.

Linda Örtenblad: Kartotek över döda och återuppståndna, smásagnasafn, Nirstedts…

Álandseyjar

Sebastian Johans: Svanhopp. Roman om död far, skáldsaga, Nirstedt/litteratur, 2…

Tilkynnt um verðlaunahafann 20. október

Verðlaunahafi bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2026 verður opinberaður hinn 20. október. Verðlaunagripurinn verður veittur í tengslum við Norðurlandaráðsþing í Helsinki hinn 27. október. Verðlaunin nema 300 þúsundum danskra króna.

Um bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs

Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs hafa verið veitt síðan 1962 fyrir fagurbókmenntaverk sem samið er á einu af norrænu tungumálunum. Það getur verið skáldsaga, leikverk, ljóðabók, smásagna- eða ritgerðasafn sem uppfyllir strangar kröfur um bókmenntalegt og listrænt gildi.

Markmið hinna fimm verðlauna Norðurlandaráðs er að auka áhuga á norrænu menningarsamfélagi og samstarfi um umhverfismál, svo og að vekja athygli á verkefnum sem skarað hafa fram úr á sviði lista eða umhverfismála.

 

