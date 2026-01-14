fbpx
Fimmtudagur 15.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Segir að hætt hafi verið við aftökur í Íran og hernað Bandaríkjanna koma enn til greina

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 14. janúar 2026 21:30

Mynd/Getty

Donald Trump forseti Bandaríkjanna fullyrðir að írönsk stjórnvöld hafi hætt við aftökur á mótmælendum þar í landi og útilokar ekki að Bandaríkin muni beita hernaðaraðgerðum í Íran vegna aðgerða þar í landi gegn mótmælendum.

Trump tjáði sig um málefni Írans við blaðamenn nú fyrir stuttu auk þess að lýsa enn yfir efasemdum um getu Dana til að verja Grænland. Ítrekaði hann vilja sinn til þess að innlima Grænland í Bandaríkin.

Hann segir það koma til greina að Bandaríkin fari út í beinar hernaðaraðgerðir vegna stöðunnar í Íran. Trump hefur nefnt þann möguleika áður og fullyrti raunar að myndu yfirvöld í Íran standa fyrir drápum á mótmælendum myndi það verða til þess Bandaríkin skærust í leikinn en það hefur ekki gerst ennþá, að minnsta kosti ekki opinberlega en heyrst hefur að bandarískar njósnastofnanir standi fyrir leynilegum aðgerðum í þessum efnum. Trump hefur einnig hvatt mótmælendur í Íran til dáða og sagt hjálpina vera á leiðinni.

Tölur um hversu marga mótmælendur öryggisveitir stjórnvalda í Íran hafa drepið eru á reiki en mannréttindasamtök segja þá vera að minnsta kosti 2.000 en tölur allt upp í 12.000 hafa heyrst.

Fullyrti Trump að bandarískum stjórnvöldum hefðu borist upplýsingar frá Íran um að aftökur á mótmælendum sem ráðast hafi átt í hafi verið slegnar af. Einn mótmælandi sem til stóð að taka af lífi hefur verið nafngreindur í vestrænum fjölmiðlum en það er 26 ára karlmaður, Erfan Soltani, sem er eigandi fataverslunar. Fjölskylda hans hafði fengið afar takmarkaðar upplýsingar frá stjórnvöldum um mál Soltani og hefur sagt að verið væri að refsa honum fyrir að tjá skoðanir sínar. Miðað við orð Trump hefur lífi Soltani verið þyrmt, að minnsta kosti í bili.

Aðspurður um hvort Bandaríkin muni ráðast í hernaðaraðgerðir vegna drápa stjórnvalda í Íran á mótmælendum sagði Trump:

„Við skulum bíða og sjá til.“

