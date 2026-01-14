fbpx
Fimmtudagur 15.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Danir og Grænlendingar ánægðir með fundinn mikilvæga en Bandaríkin vilja enn komast yfir Grænland – Kauptilboð sagt vera í undirbúningi

Jakob Snævar Ólafsson
Miðvikudaginn 14. janúar 2026 19:42

Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra Danmerkur og Vivian Motzfeldt utanríkisráðherra Grænlands ræddu við fjölmiðla eftir fundinn. Mynd. Skjáskot/DR

Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra Danmerkur og Vivian Motzfeldt utanríkisráðherra Grænlands  funduðu í dag með J.D. Vance varaforseta Bandaríkjanna í Washington. Rasmussen og Motzfeldt héldu nú í kvöld, að íslenskum tíma, blaðamannafund við danska sendiráðið. Beðið hafði verið með óþreyju eftir niðurstöðu fundarins í kjölfar opinskárrar ásælni Bandaríkjanna í að komast yfir Grænland. Niðurstaðan virðist þó hafa verið sú að tekist hafi að lægja öldurnar og auka samstarfið milli landanna þriggja en ljóst er þó að bandarísk stjórnvöld hafa enn bersýnilega mikinn áhuga á að komast yfir Grænland. Unnið hefur verið að því innan bandaríska stjórnkerfisins að setja saman kauptilboð í Grænland.

Lars Løkke sagði meðal annars á fundinum að fyrir Dönum og Grænlendingum hafi vakað að tryggja öryggi á norðurslóðum í samvinnu við Bandaríkin og minnti á að sem hluti af danska konungsríkinu væri Grænland hluti af Atlantshafsbandalaginu (NATO). Bandaríkin hafi nú þegar mikinn hernaðarlegan aðgang að Grænlandi og standi vilji þeirra til þess að auka þann aðgang verði það skoðað með opnum huga. Niðurstaðan af fundinum með Rubio og Vance hafi verið að vera sammála um að vera ósammála um framtíð Grænlands. Sjónarmiðum Dana og Grænlendinga hafi verið komið skýrt á framfæri og ljóst sé að sjónarmið Bandaríkjanna séu ósamrýmanleg þeim en á fundinum, sem hafi verið á uppbyggilegum nótum, hafi skapast góður grunnur að frekari samræðum.

Starfshópur

Hann segir að það hafi náðst samstaða um að koma á fót samstarfshópi Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjanna sem muni hittast á næstum vikum. Það hafi ekki náðst sá árangur að Vance og Rubio bæðust afsökunar á ásælni Bandaríkjanna í Grænland en fyrir fram hafi stefnan verið sú að vera föst fyrir og fá Bandaríkjamenn til að virða skýr mörk danska konungsríkisins. Hvort það hafi fyllilega tekist eigi eftir að koma í ljós en fyrir og á meðan fundinum stóð var tilkynnt um aukinn viðbúnað Dana og fleiri evrópskra NATO-ríkja á Grænlandi. Landsstjórn Grænlands hafði líka komið því skýrt á framfæri að ekki væri vilji til staðar um að landið yrði hluti af Bandaríkjunum. Lars Løkke sagði það skýrt að allir framtíðarsamningar við Bandaríkin verði að tryggja sjálfsákvörðunarrétt Grænlendinga og einnig landamæri danska konungsríkisins. Hann sagði það liggja fyrir að Trump Bandaríkjaforseti vildi leggja Grænland undir Bandaríkin.

Danski utanríkisráðherrann lagði áherslu á að samvinnan við Bandaríkin yrði að vera á kurteisislegum nótum og það gangi ekki að búa sífellt við þann ótta að þau muni ráðast inn í Grænland. Það sé alls ekki uppbyggilegt. Ríkur vilji til samvinnu væri hins vegar til staðar.

Motzfeldt lagði áherslu að Bandaríkin væru vinaríki Grænlands og Danmerkur. Mikil vinna sé framundan en vilji Grænlendinga standi til þess að koma á eðlilegum samskiptum við Bandaríkin. Hún svaraði ekki beint spurningum um hvort hún og danski kollegi hennar hefðu komið því á framfæri við Rubio og Vance að Bandaríkin ættu ekkert með það að hertaka heimaland hennar.

Stjórnmálaskýrendur segja við danska ríkisútvarpið að niðurstaðan af fundinum sé ótrúlega góð. Reynsla hins margreynda Lars Løkke Rasmussen hafi greinilega haft mikið að segja um að draga úr dramatíkinni sem ríkt hafi og líklegt sé að starfshópi Dana, Grænlendinga og Bandaríkjamanna verði vel tekið á danska þinginu.

Hvaða leið og kaup

Þótt fundurinn hafi gengið vel fyrir Dani og Grænlendinga er þó ljóst eins og Lars Løkke sagði að vilji Trump forseta Bandaríkjanna stendur enn til þess að komast yfir Grænland.

Á X-síðu Hvíta hússins var skömmu eftir að fundinum lauk birt þessi mynd og með fylgdi ítrekun á fyrri orðum Trump forseta um að ef Bandaríkin tækju ekki Grænland yfir myndi Rússland eða Kína gera það.

Fréttastofa NBC segist hafa heimildir fyrir því innan úr Hvíta húsinu að Marco Rubio utanríkisráðherra hafi verið falið að móta tillögur um að Bandaríkin kaupi Grænland.

Fræðimönnum og fyrrverandi embættismönnum hefur verið falið að meta kostnaðinn við kaupin og samkvæmt umfjöllun NBC gæti það kostað Bandaríkin allt að 700 milljarða dollara ( um 61.600 milljarða íslenskra króna) en þessi upphæð er meira en helmingurinn af því sem bandaríska ríkið leggur til varnarmála á hverju ári.

NBC hefur það eftir ónafngreindum embættismanni í Hvíta húsinu að slík kaup séu forgangsmál fyrir Donald Trump Bandaríkjaforseta. Trump hefur áður sagt að hann væri alveg til í að ná samningum um kaup á Grænlandi en að Bandaríkin verði að ná þar yfirráðum með einum eða öðrum hætti

