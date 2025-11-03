Umdeild lögreglukona ákærð fyrir uppflettingar í LÖKE

Tveir lögreglumenn hafa verið ákærðir fyrir brot í starfi í tveimur óskildum málum sem voru þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í dag.
Samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eru umræddir lögreglumenn ekki við störf hjá embættinu í dag og er litið á málin alvarlegum augum.
„Embættið lítur málin mjög alvarlegum augum enda afar mikilvægt að lögreglan njóti trausts meðal borgaranna til þess að hún geti rækt hlutverk sitt.
Skýrar kröfur eru gerðar til þess að störf lögreglu séu unnin af fagmennsku og innan þeirra heimilda og reglna sem hún starfar eftir. Verði misbrestur þar á er tekið á þeim málum með viðeigandi hætti.
Í báðum tilvikunum, þegar embættinu varð kunnugt um ætluð brot viðkomandi lögreglumanna, voru tafarlaust sendar tilkynningar þar um til embættis héraðssaksóknara sem fer með rannsóknir á meintum brotum lögreglumanna.“
Annað málið varðar meintar ólögmætar uppflettingar í upplýsingakerfi lögreglunnar, LÖKE, en að sögn Vísis er þar um að ræða lögreglukonu sem áður hefur verið til umfjöllunar fjölmiðla. Aníta Rut Harðardóttir. Aníta vakti athygli árið 2020 þegar mynd af henni við skyldustörf fór í dreifingu í netinu sem sýndi hana með umdeilda fána á búningi sínum. Ári síðar vakti Aníta aftur athygli fyrir ummæli sem hún ritaði á Facebook þar sem hún talaði niður til kvenna, en Aníta hlaut í kjölfarið áminningu í starfi og var svo flutt til í starfi.
Aníta er nú sökuð um að hafa flett upp málum í LÖKE sem tengdust nákomnum vandamanni hennar. Hún er grunuð um að hafa misnotað stöðu sína með því að skoða upplýsingar um fólk og mál þeim tengd án þess að það væri í tengslum við störf hennar. Að sögn Vísis er um að ræða sex mál og 23 bókanir tengdar þeim. Hún neitar sök í málinu.
Hitt málið varðar lögreglufulltrúa sem ekki hefur verið nafngreindur en hann mun vera reyndur í svokölluðum skyggingum. Hann er ákærður fyrir að hafa látið koma fyrir hlerunarbúnaði í bifreið manns sem var til rannsóknar án dómsúrskurðar og hljóðritað það sem fram fór í bifreiðinni og þannig brotið gegn friðhelgi einkalífs bifreiðaeigandans. Hann neitar einnig sök.
Formaður Landssambands lögreglumanna, Fjölnir Sæmundsson, segir ákærurnar koma á óvart. Eðilegra hefði verið að áminna lögreglumenn í svona tilfellum.