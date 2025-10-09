Austurríkismenn hóta að halda ekki Eurovision ef Ísraelum verður vikið úr keppni

Christian Stocker, kanslari Austurríkis, og Alexander Pröll, utanríkisráðherra, hafa hótað því að Austurríki muni ekki halda Eurovision ef Ísraelsmönnum verður vikið úr keppninni. Fari svo gætu Austurríkismenn átt yfir höfði sér háa sekt.
Austurríkismenn eru einir dyggustu stuðningsmenn þess að Ísraelar fái að taka þátt í Eurovision, ásamt Þjóðverjum, Svisslendingum, Dönum og Ítölum. Eurovision á að fara fram í Vínarborg í vor.
EBU hefur boðað til atkvæðagreiðslu um veru Ísraels í keppninni um miðjan nóvember og fari svo að þeir verði reknir úr henni gætu einhver þessara ríkja sniðgengið keppnina.
Fari svo að Ísraelar verði reknir úr keppninni og Austurríkismenn sniðgangi hana þá munu þeir augljóslega ekki halda keppnina. En samkvæmt reglum EBU ættu þeir þá á hættu að fá háa sekt, það er 40 milljónir evra, eða rúmlega 5,5 milljarð króna.
Það er ekki ríkisstjórnin heldur austurríska ríkissjónvarpið, ORF, sem tekur ákvörðun um þátttöku Austurríkis. En engu að síður hljóta orð ráðamannanna, sem birt voru á miðlinum Eurovision Fun, að vega þungt í þeirri ákvörðun.
Minnt er á að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hefur tjáð sig um Eurovision á undanförnum dögum og sagt að Þýskaland eigi að sniðganga keppnina ef Ísraelum verður vikið úr henni.