fbpx
Þriðjudagur 07.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Stjórnarandstaðan gríðarlega óvinsæl hjá flestum hópum – Ríkisstjórnin nýtur aukinna vinsælda

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 7. október 2025 19:30

Ólíkt er gengi Kristrúnar og Guðrúnar.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Gríðarleg óánægja mælist með störf stjórnarandstöðunnar á Alþingi í nýrri könnun. Að sama skapi mælist ríkisstjórnin vinsælli en áður.

Samkvæmt nýrri könnun Maskínu eru tæplega 62 prósent óánægð með störf stjórnarandstöðunnar en aðeins 12 prósent ánægð. Það er Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Framsóknarflokks. Þar af eru rúmlega 41 prósent mjög óánægð með störf flokkanna.

Þetta er mikil aukning frá síðustu könnun Maskínu þegar um 47 prósent sögðust óánægð með stjórnarandstöðuna og í þar síðustu könnun, snemma á þessu ári voru aðeins rúmlega 27 prósent óánægð með hana.

Athygli vekur að fleiri Framsóknarmenn og Miðflokksmenn eru óánægðir með stjórnarandstöðuna, það er sína eigin flokka, en ánægðir. Hjá Sjálfstæðisflokknum eru aðeins fleiri ánægðir en óánægðir, það er 32 prósent á móti 28.

Þá er yfirgnæfandi fjöldi stuðningsmanna ríkisstjórnarflokkanna, það er Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins, sem og stuðningsmenn annarra flokka, það er Vinstri grænna, Pírata og Sósíalista mjög óánægð með stjórnarandstöðuna.

Tæplega 50 prósent eru ánægð með störf ríkisstjórnarinnar en aðeins 28 prósent óánægð. Stuðningurinn hefur aukist jafnt og þétt á árinu. Í fyrstu könnun Maskínu var hann rúmlega 40 prósent og í annarri 46 prósent.

Mikill meirihluti ríkisstjórnarflokkanna er ánægður með störf ríkisstjórnarinnar. Mest kjósendur Samfylkingar, það er tæplega 84 prósent. Þá eru kjósendur fyrrnefndu flokkanna sem komust ekki inn á þing einnig ánægðir með ríkisstjórnina.

Könnunin var gerð frá júlí fram í september. Svarendur voru 6.515.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 9 mínútum
Stjórnarandstaðan gríðarlega óvinsæl hjá flestum hópum – Ríkisstjórnin nýtur aukinna vinsælda
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Slökkviliðskona hefndi sín á fyrrverandi – Dreifði viðbjóði á lóðinni hjá honum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Aðalheiður kærði ofbeldi leigubílstjóra hjá Hreyfli – Fyrirtækið aðhafðist ekkert í 834 daga og þolendum fjölgaði
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lögreglan lýsir eftir Aylin
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Trump brjálaður yfir því að Bad Bunny skemmtir á Super Bowl – „Þetta virðist ekki vera skemmtikraftur sem sameinar fólk“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Ásdís bæjarstjóri harðlega gagnrýnd fyrir ásakanir um að BSRB hafi keypt rannsókn – „Hefur hún reynslu af því?“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Atvinnurekendur á Kársnesi gagnrýna harðlega fyrirhugaða legu Borgarlínu – Segja starfsemi sína setta í uppnám
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Jón Magnússon (Jójó) er látinn

Mest lesið

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið
Héðinn ómyrkur í máli: Hótelið dregið niður á bókunarsíðum vegna slæmra vega
Foreldrar hvattir til að ræða við börn sín eftir svipleg dauðsföll um helgina
Áhrifavaldur dæmdur í fangelsi fyrir heimskulegt uppátæki – „Ég fékk mjög slæma hugmynd”
Vann yfir hundrað milljónir á skafmiða – Tveimur mánuðum síðar fékk hann kjaftshöggið sem hann þurfti

Nýlegt

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Alba kallar þetta gott – „Hef gefið allt“
Persónuleg spurning til Taylor Swift þögguð niður
Margir stuðningsmenn Liverpool brjálaðir yfir færslu félagsins
Ásdís bæjarstjóri harðlega gagnrýnd fyrir ásakanir um að BSRB hafi keypt rannsókn – „Hefur hún reynslu af því?“
Sævar: „Föstudagskvöld og uppselt, það gerist ekki betra“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Þýskur bæjarstjóri þungt haldinn eftir hnífaárás – Leitað að „nokkrum“ mönnum sem grunaðir eru um verknaðinn
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Héðinn ómyrkur í máli: Hótelið dregið niður á bókunarsíðum vegna slæmra vega

Héðinn ómyrkur í máli: Hótelið dregið niður á bókunarsíðum vegna slæmra vega
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Bæjarstjóri Kópavogs bregst við harðri gagnrýni: Keypt niðurstaða í pólitískum leik?
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Spreyjað á fjórar bifreiðar og stungið á dekk
Fréttir
Í gær

Jordan Peterson var við dauðans dyr – Dóttir hans deilir fréttum af heilsu hans

Jordan Peterson var við dauðans dyr – Dóttir hans deilir fréttum af heilsu hans
Fréttir
Í gær

Segir ómaklegt að þrýsta á Samfylkinguna í máli rússnesku tvíburanna

Segir ómaklegt að þrýsta á Samfylkinguna í máli rússnesku tvíburanna
Fréttir
Í gær
Spáir rekstrarerfiðleikum fyrir easyJet og Wizz Air eftir fall Play og Braathens – Fækkar valkostum Íslendinga?
Fréttir
Í gær

Vilja Uber til Íslands og stofna úrskurðarnefnd um þjónustu leigubíla

Vilja Uber til Íslands og stofna úrskurðarnefnd um þjónustu leigubíla
Fréttir
Í gær
Vekja samfélagið til umhugsunar um vaxandi einmanaleika
Fréttir
Í gær
Gítar Guðmundar er fundinn – Þakklátur þeim sem lýstu eftir honum
Fréttir
Í gær

Petrína fengið nóg: „Skiptum oftar um dempara en sumir skipta um sokka”

Petrína fengið nóg: „Skiptum oftar um dempara en sumir skipta um sokka”
Fréttir
Í gær

Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa

Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa
Fréttir
Í gær
Hlaut dóm í heimalandinu eftir að hann flutti til Íslands – „Ég vona að þið rotnið öll í helvíti“
Fréttir
Í gær
Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi
Fréttir
Í gær

Sagðist ekki hafa vitað að kærustur þyrftu að samþykkja kynlíf hverju sinni

Sagðist ekki hafa vitað að kærustur þyrftu að samþykkja kynlíf hverju sinni
Fréttir
Í gær
Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“
Fréttir
Í gær
Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Fréttir
Í gær
Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Fréttir
Í gær

Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði

Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði
Fréttir
Í gær

Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“

Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Fréttir
Í gær
María hlustaði á sláandi frásögn fulltrúa Neyðarlínunnar
Fréttir
Í gær

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Fréttir
Í gær
Flúði af vettvangi eftir hnífstungu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést

Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“