fbpx
Mánudagur 06.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 6. október 2025 11:30

Merz styður veru Ísraels og hótar sniðgöngu Þýskalands. Mynd/Wikipedia

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hótar að draga Þýskaland úr Eurovision ef Ísraelum verður vikið úr keppninni. Spennustigið í „Eurovision stríðinu“ hækkar sífellt fram að atkvæðagreiðslunni mikilvægu í nóvember.

Merz var til viðtals á sjónvarpsstöðinni ARD og lýsti þar yfir stuðningi við áframhaldandi veru Ísrael í Eurovision. Hótaði hann að draga Þýskaland úr keppni ef fari svo að Ísraelum verði vikið úr keppni.

„Ég myndi styðja það. Mér finnst það hneyksli að þetta skuli vera til umræðu. Ísrael á heima þarna,“ sagði Merz í viðtalinu.

Eins og flestir vita hafa nokkur Evrópulönd hótað sniðgöngu keppninnar ef Ísrael fær að taka þátt. Það er Íslendingar, Hollendingar, Spánverjar, Slóvenar og Írar. Belgar, Finnar og Pólverjar gætu bæst í þann hóp.

Sjá einnig:

Þýskur ráðherra húðskammar Íslendinga og aðrar sniðgönguþjóðir í Eurovision – „Breytir hátíð umburðarlyndis í réttarhöld“

Skipuleggjandi keppninnar, EBU, hefur ákveðið að láta fara fram atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í nóvember. Ljóst er að Þjóðverjar munu standa dyggilega með Ísraelum í henni. En talið er að Danir, Austurríkismenn, Svisslendingar og Ítalir muni standa með Ísraelum. Ljóst er því að Evrópa er að klofna í tvennt í málinu og hiti er að færast í stríðið þegar kanslari Þýskalands lætur í sér heyra.

Þá hafa margar þjóðir ekki gert upp hug sinn. Til dæmis Bretar. En talsmaður breska ríkisútvarpsins, BBC, sagði að verið sé að meta stöðuna.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“
Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hlaut dóm í heimalandinu eftir að hann flutti til Íslands – „Ég vona að þið rotnið öll í helvíti“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Sagðist ekki hafa vitað að kærustur þyrftu að samþykkja kynlíf hverju sinni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði

Mest lesið

Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Furða sig á háu miðaverði í Vesturbænum – „Helvíti vel í lagt“
Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði
Ödegaard dregur sig úr hópnum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Flúði af vettvangi eftir hnífstungu

Flúði af vettvangi eftir hnífstungu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi

Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“
Fréttir
Í gær

Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu

Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu
Fréttir
Í gær
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Fréttir
Í gær
Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?
Fréttir
Í gær

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago
Fréttir
Í gær

Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn

Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn
Fréttir
Í gær
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Fréttir
Í gær
Leiðréttir misskilning um Reykjavíkurmódelið í leikskólamálum
Fréttir
Í gær

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest

Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Páfi blessaði listaverk Ólafs Elíassonar í viðurvist Arnold Schwarzenegger – „Við erum ein fjölskylda“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?

Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld

Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sigurbjörg segir Ásdísi bæjarstjóra ekki hlusta á foreldra – „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“