Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“

Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hótar að draga Þýskaland úr Eurovision ef Ísraelum verður vikið úr keppninni. Spennustigið í „Eurovision stríðinu“ hækkar sífellt fram að atkvæðagreiðslunni mikilvægu í nóvember.
Merz var til viðtals á sjónvarpsstöðinni ARD og lýsti þar yfir stuðningi við áframhaldandi veru Ísrael í Eurovision. Hótaði hann að draga Þýskaland úr keppni ef fari svo að Ísraelum verði vikið úr keppni.
„Ég myndi styðja það. Mér finnst það hneyksli að þetta skuli vera til umræðu. Ísrael á heima þarna,“ sagði Merz í viðtalinu.
Eins og flestir vita hafa nokkur Evrópulönd hótað sniðgöngu keppninnar ef Ísrael fær að taka þátt. Það er Íslendingar, Hollendingar, Spánverjar, Slóvenar og Írar. Belgar, Finnar og Pólverjar gætu bæst í þann hóp.
Skipuleggjandi keppninnar, EBU, hefur ákveðið að láta fara fram atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í nóvember. Ljóst er að Þjóðverjar munu standa dyggilega með Ísraelum í henni. En talið er að Danir, Austurríkismenn, Svisslendingar og Ítalir muni standa með Ísraelum. Ljóst er því að Evrópa er að klofna í tvennt í málinu og hiti er að færast í stríðið þegar kanslari Þýskalands lætur í sér heyra.
Þá hafa margar þjóðir ekki gert upp hug sinn. Til dæmis Bretar. En talsmaður breska ríkisútvarpsins, BBC, sagði að verið sé að meta stöðuna.