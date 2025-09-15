fbpx
Mánudagur 15.september 2025

Skagfirðingar óttast að tapa á sparnaðaráformum Ingu

Ritstjórn DV
Mánudaginn 15. september 2025 13:30

Inga Sæland

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur gert athugasemdir við áform Ingu Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra um að leggja fram á Alþingi frumvarp til breytinga á lögum um atvinnuleysistryggingar. Óttast Skagfirðingar meðal annars að stytting hámarkslengdar bótatímabils verði til þess að aukinn kostnaður muni lenda á sveitarfélögunum, þar með talið þeirra. En einnig er flutningur þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar frá Sauðárkróki gagnrýndur.

Samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar verður frumvarpið lagt fram í nóvember en áform um það eru nú til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Þær breytingar verða gerðar að heimilt verður að greiða atvinnuleysistryggingar í samtals 18 mánuði í stað 30 mánaða líkt og nú er samkvæmt gildandi lögum. Yfirlýt markmið áformanna er að grípa fólk fyrr en áður og stuðla að aukinni virkni hjá þeim hópi sem er útsettur fyrir langtímaatvinnuleysi.

Á síðasta fundi byggðarráðs Skagafjarðar var bókun um málið rituð í fundargerð en bókunin var síðan einnig lögð fram sem umsögn í samráðsgáttinni.

Fagna og gagnrýna

Byggðarráð segist fagna markmiðunum um að grípa fyrr fólk sem misst hafi atvinnu og lent á atvinnuleysisskrá af einhverjum orsökum og stuðla að aukinni virkni hjá þeim hópi sem útsettur sé fyrir langtímaatvinnuleysi.

Byggðarráð segir það hins vegar í hróplegu ósamræmi við þessa stefnu ríkisstjórnarinnar að Vinnumálastofnun hafi gefið út þann 1. september síðastliðinn að þjónustuskrifstofu stofnunarinnar á Sauðárkróki hafi verið lokað tímabundið auk þess sem forstöðumaður Norðurlands vestra, Norðurlands eystra og Austurlands hjá Vinnumálastofnun hafi staðfest við sveitarfélagið að skrifstofan verði flutt frá bænum. Í öðrum landshlutum séu þjónustuskrifstofur Vinnumálastofnunar þar sem fjölmennasti þéttbýliskjarninn sé, þ.e. á Akranesi, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ og í Reykjavík. Þessi ákvörðun sé ekki í samræmi við áform um að aukinn kraftur verði lagður í að aðstoða þá sem hafi verið lengi án atvinnu við að komast út á vinnumarkaðinn.

Þegar að kemur að styttingu hámarkslengdar þess tímabils sem hægt er að fá atvinnuleysistryggingar greiddar í 18 mánuði úr 30 mánuðum minnir byggðarráð á að samkvæmt því sem fram kemur í samráðsgáttinni muni þessi stytting skila um sex milljarða króna sparnaði á ári fyrir ríkissjóð þegar hún verði að fullu innleidd.

Byggðarráð segir hins vegar að líklegt sé að hluti þess fólks sem missi réttindi sín við þessa fyrirhuguðu breytingu muni þurfa að leita með auknum þunga í fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og þar með færist útgjöld frá ríkissjóði til sveitarfélaganna. Í matsskjali um áhrif fyrirhugaðrar lagasetningar sem fylgi með gögnum í samráðsgátt komi fram að mat á áhrifum á fjárhag sveitarfélaga hafi enn sem komið er ekki verið lagt fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga til umsagnar. Það sé með öllu óboðlegt að svo viðamiklar breytingar séu lagðar fyrir í samráðsgátt stjórnvalda án fullnægjandi áhrifamats.

 

 

