fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 10. september 2025 13:30

Hin spænska Melody á Eurovision í Basel í vor. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Spánverjar hóta að taka ekki þátt í Eurovision í vor ef Ísraelar fái að taka þátt. Feta þeir í fótspor Slóvena og Íslendinga sem einnig hafa sett fyrirvara um þátttöku.

„Ég tel að við getum ekki normalíserað þátttöku Ísraels á alþjóðlegum viðburðum eins og ekkert sé að gerast,“ sagði Ernest Urtasun, menningarmálaráðherra Spánar. Hann hefur óskað eftir því að Spánn dragi sig úr keppninni taki Ísrael þátt. „Á viðburðum eins og Eurovision er verið að koma fram fyrir hönd landa. Í Eurovision er listamaðurinn ekki að taka þátt á eigin vegum heldur fyrir hönd íbúa landsins síns.“

Slóvenar riðu á vaðið og tilkynntu að þeir hyggðust ekki taka þátt í Eurovision árið 2026 verði Ísraelar með. Þá tilkynnti Rúnar Freyr Gíslason, verkefnisstjóri sjónvarps hjá RÚV, að afar ólíklegt væri að Ísland verði með ef Ísrael verður með.

Ólíkt Slóveníu og Íslandi þá er Spánn stórþjóð, ekki aðeins í venjulegum skilningi heldur einnig á sviði Eurovision. En Spánn er ein af svokölluðum „stóru 5“ löndum sem hafa sérstöðu í keppninni. Það er komast sjálfkrafa í lokakeppnina og greiða mest til hennar. Hin löndin eru Bretland, Frakkland, Ítalía og Þýskaland.

Um miðjan desember þurfa lönd að hafa staðfest þátttöku sína í Eurovision sem fram fer í Vínarborg í maí. En eins og greint er frá í miðlinum Huffington Post þá er talið að önnur lönd, einkum Þýskaland og Ítalía muni jafn vel draga sig úr keppni ef Ísrael verði vikið frá.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Kristrún stefnir að því að Halla megi ráða sér aðstoðarmann eins og ráðherrar fá – Ókeypis háskólanám verður bara fyrir fólk innan EES

Mest lesið

Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“

Nýlegt

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Orri Steinn: „Hvað hef ég gert af mér núna?“
Arsenal sagt leiða kapphlaupið um miðjumann sem United reyndi að kaupa
Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins
Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“
Birtir myndir sem vekja mikla athygli: Vakti furðu í barnaafmæli um daginn – Nú birtir hún mynd af sér án fata
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Segir Jóhann Pál ekki gæta hagsmuna íslenskunnar – „Tungumál kosta“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Ísraelsmenn sprengja í Katar – Árásin harðlega fordæmd

Ísraelsmenn sprengja í Katar – Árásin harðlega fordæmd
Fréttir
Í gær

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Fréttir
Í gær
Ákært vegna hnífstunguárásar unglings við íþróttahús Gróttu
Fréttir
Í gær

Hótelverðið fjórfaldaðist á fjórum árum – „Þetta svakalega verðlag er erfitt fyrir Íslendinga líka“

Hótelverðið fjórfaldaðist á fjórum árum – „Þetta svakalega verðlag er erfitt fyrir Íslendinga líka“
Fréttir
Í gær
Ríkissaksóknari ógildir ákvörðun lögreglunnar – Bjó við stanslausar hótanir og varð fyrir árás grímuklædds manns
Fréttir
Í gær
Egill um Sigmund Davíð: „Hvernig er hægt að halda fram svona vitleysu?“
Fréttir
Í gær

Öllum íbúum Gasaborgar skipað að hafa sig á brott án tafar

Öllum íbúum Gasaborgar skipað að hafa sig á brott án tafar
Fréttir
Í gær

Flugumferðarstjórar fá ekki lengur að horfa á fótbolta eftir alvarlegt atvik í fyrra

Flugumferðarstjórar fá ekki lengur að horfa á fótbolta eftir alvarlegt atvik í fyrra
Fréttir
Í gær
Segir Samfylkinguna á rangri braut – „Það kemur mér virkilega á óvart“
Fréttir
Í gær
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Fréttir
Í gær

Braut rúðu í lögreglubíl með því að skalla hana

Braut rúðu í lögreglubíl með því að skalla hana
Fréttir
Í gær
Skiptum lokið hjá Blackbox Pizzeria – Smávegis fékkst upp í kröfur
Fréttir
Í gær
TikTok myndböndin um ókeypis háskólanám á Íslandi eru bæði röng og rétt
Fréttir
Í gær
„Sjálfsvígshugsanir og -tilraunir eru ekki einkenni „geðsjúkdóms” heldur birtingarmynd þjáningar”
Fréttir
Í gær

Forngrip stolið frá Reiðhjólabændum – „Ekki hlaupið að því að hafa góðgerðarstarfsemi eins og Hjólasöfnun í friði“

Forngrip stolið frá Reiðhjólabændum – „Ekki hlaupið að því að hafa góðgerðarstarfsemi eins og Hjólasöfnun í friði“
Fréttir
Í gær

Mjög stórt fíkniefnamál þingfest í dag – 12 kíló af kókaíni

Mjög stórt fíkniefnamál þingfest í dag – 12 kíló af kókaíni
Fréttir
Í gær
Lögreglan á Vesturlandi með þjóðlega keppni í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“

Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég komst að þeirri niðurstöðu eftir nokkurra ára rannsóknir að ákveðinn einstaklingur væri banamaður Geirfinns“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ríkisstjórnin ætlar að styrkja Úkraínu um meira en tvo milljarða á næsta ári
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“

Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Minnst fimm látnir eftir hryðjuverkárás í Jerúsalem í morgun – Árásarmennirnir felldir

Minnst fimm látnir eftir hryðjuverkárás í Jerúsalem í morgun – Árásarmennirnir felldir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stopp við Húrra í 2 mínútur kallaði á 10 þúsund króna glaðning í heimabanka
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Mikil fjölgun umsókna rakin til myndbanda á samfélagsmiðlum