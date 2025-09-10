Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“

Spánverjar hóta að taka ekki þátt í Eurovision í vor ef Ísraelar fái að taka þátt. Feta þeir í fótspor Slóvena og Íslendinga sem einnig hafa sett fyrirvara um þátttöku.
„Ég tel að við getum ekki normalíserað þátttöku Ísraels á alþjóðlegum viðburðum eins og ekkert sé að gerast,“ sagði Ernest Urtasun, menningarmálaráðherra Spánar. Hann hefur óskað eftir því að Spánn dragi sig úr keppninni taki Ísrael þátt. „Á viðburðum eins og Eurovision er verið að koma fram fyrir hönd landa. Í Eurovision er listamaðurinn ekki að taka þátt á eigin vegum heldur fyrir hönd íbúa landsins síns.“
Slóvenar riðu á vaðið og tilkynntu að þeir hyggðust ekki taka þátt í Eurovision árið 2026 verði Ísraelar með. Þá tilkynnti Rúnar Freyr Gíslason, verkefnisstjóri sjónvarps hjá RÚV, að afar ólíklegt væri að Ísland verði með ef Ísrael verður með.
Ólíkt Slóveníu og Íslandi þá er Spánn stórþjóð, ekki aðeins í venjulegum skilningi heldur einnig á sviði Eurovision. En Spánn er ein af svokölluðum „stóru 5“ löndum sem hafa sérstöðu í keppninni. Það er komast sjálfkrafa í lokakeppnina og greiða mest til hennar. Hin löndin eru Bretland, Frakkland, Ítalía og Þýskaland.
Um miðjan desember þurfa lönd að hafa staðfest þátttöku sína í Eurovision sem fram fer í Vínarborg í maí. En eins og greint er frá í miðlinum Huffington Post þá er talið að önnur lönd, einkum Þýskaland og Ítalía muni jafn vel draga sig úr keppni ef Ísrael verði vikið frá.