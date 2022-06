Hin óhugnanlega áætlun Pútíns

Sameinuðu þjóðirnar segja að vegna þess að Úkraínumenn geta ekki flutt út korn vegna stríðsins geti komið til hungursneyðar í Afríku. Rússland og Úkraína eru einir stærstu korn- og hveitiframleiðendur heims og hefur Úkraína stundum verið nefnd „matarkista“ heimsins. En nú liggja tugir milljóna tonna af korni í úkraínskum vörugeymslum og komast ekki úr landi. Rússnesk herskip loka fyrir siglingar til og frá úkraínskum höfnum við Svartahaf og Rússar hafa lagt stór landbúnaðarsvæði undir sig.

Sameinuðu þjóðirnar vöruðu við því í síðustu viku að stríðið geti orsakað hungursneyð eða álíka aðstæður fyrir 49 milljónir manna, aðallega í Afríku og Asíu. Antonio Guterres, aðalritari SÞ, sagði að stríðið í Úkraínu og önnur vandamál ógni fólki um allan heim og geti orsakað bylgju, af áður óþekktri stærð, af hungri og neyð sem muni hafa mikil efnahagsleg og félagsleg áhrif.

Snyder, sem er sérfræðingur í málefnum Úkraínu og hlutverki matvæla í stríði og stórpólitík, skrifaði færslu á Twitter á laugardaginn sem hefur vakið mikla athygli og umræðu. „Í áætlun Pútíns um hungur felst einnig til að búa til flóttamenn frá Norður-Afríku og Miðausturlöndum. Svæði sem Úkraína brauðfæðir venjulega. Þetta mun valda óstöðugleika í ESB,“ skrifaði hann.

Russia has a hunger plan. Vladimir Putin is preparing to starve much of the developing world as the next stage in his war in Europe. 1/16

