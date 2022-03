Stríðið í Úkraínu – ESB hafnar beiðni um skjóta aðild Úkraínu – Frétt í framvindu

Rússar réðust inn í Úkraínu þann 24. febrúar síðastliðinn og hafa látið sprengjum rigna yfir landið síðan. Mótspyrna Úkraínumanna virðist hafa komið þeim á óvart og framsókn þeirra hefur ekki verið eins hröð og reiknað var með.

Hér er yfirlit yfir helstu fréttir næturinnar og verða nýjar fréttir settar inn um leið og þær berast.

Uppfært klukkan 05.11 – Hugveitan Institute for the Study of War hefur birt nýtt kort sem sýnir þau svæði sem Rússar hafa á valdi sínu. Þau eru sýnd með rauðum lit. Það að Rússar hafi svæði á valdi sínu þýðir ekki endilega að þar séu ekki úkraínskar hersveitir en Rússar ráða lögum og lofum.

Uppfært klukkan 04.27 – Úkraínski herinn hefur birt stöðuskýrslu dagsins. Í henni kemur fram að rússneskar hersveitir virðist vera að endurskipuleggja sig og verða sér úti um vistir. Það hefur hægt á sókn Rússa og sumar hersveitir hafa hörfað aftur inn á rússnesk yfirráðasvæði. Veðrið er með Úkraínumönnum við Svartahaf og Azov og hefur neytt Rússa til að snúa aftur til flotastöðva og bækistöðva sinna.

Uppfært klukkan 04.11 – ESB vill styrkja tengslin við Úkraínu en hafnar beiðni Úkraínu um skjóta aðild að sambandinu. Þetta er sá boðskapur sem felst í sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoga ESB-ríkjanna sem funduðu fram á nótt í París. Í henni kemur fram að leiðtogarnir hafi ósk Volodymyr Zelenskyy, forseta, um skjóta aðild að ESB en að ESB vilji styrkja böndin og samstarfið við Úkraínu á meðan landið heldur áfram eftir hinum „evrópska vegi“.

Uppfært klukkan 03.56 – Nýjar gervihnattamyndir frá Maxar Technologies sýna að Rússar eru með mikinn liðsafnað nærri Kyiv. Hersveitir þeirra hafa komið sér fyrir í þorpum og skógum nærri höfuðborginni og verið er að koma stórskotaliði fyrir.

Uppfært klukkan 03.41 – Meta, fyrirtækið sem á Facebook og Instagram, hefur breytt reglum sínum í nokkrum löndum á þann veg að það brýtur ekki lengur gegn þeim að viðhafa hatursræðu um Rússa eða hvetja til ofbeldis gegn rússneskum hermönnum. Þetta kemur fram í tölvupóstum frá Meta sem Reuters hefur séð. Til dæmi er ekki lengur bannað að skrifa „dauða yfir rússneska hernámsliðinu“ á samfélagsmiðlana. Ekki verður þó liðið að hvatt sé til ofbeldis gagnvart óbreyttum rússneskum borgurum. Ákveðnar færslur sem hvetja til dráps á Vladímír Pútín, Rússlandsforseta, og starfsbróður hans og vini, Alexander Lukasjenko forseta Hvíta-Rússlands, verða leyfðar. Þessi breyting á reglum á við í Aremníu, Eistlandi, Georgíu, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Póllandi, Rúmeníu, Rússlandi, Úkraínu og Slóvakíu.

Uppfært klukkan 03.40 – Bandaríkjaþing hefur samþykkt efnahagsaðstoð við Úkraínu upp á 13,6 milljarða dollara.

Uppfært klukkan 03.39 – Orðrómur er á kreiki um að Joe Biden, Bandaríkjaforseti, muni tilkynna um nýjar refsiaðgerðir gegn Rússum í dag. Þær eru sagðar felast í því að slíta núverandi viðskiptasamningum við Rússland. Með því verður Bandaríkjamönnum heimilt að hækka tolla á rússneskar vörur.