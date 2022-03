Móðir sakfelld í Héraðsdómi – Sló dóttur sína í andlitið á foreldrafundi

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sakfellt móður á höfuðborgarsvæðinu fyrir brot í nánu sambandi og barnaverndarbrot gegn dóttur sinni. Refsingu móðurinnar var frestað í tvö ár haldi hún skilorð. Ákæra í málinu var gefin út þann 25. janúar síðastliðinn en brotin, sem eru í tveimur ákæruliðum, áttu sér stað árið 2019 og 2020.

Fyrra brotið átti sér stað þriðjudaginn 19.nóvember 2019 á foreldrafundi með dóttur sinni og með starfsmönnum í skóla hennar í Reykjavík. Var móðirin ákærð fyrir að hafa beitt dóttur sína ofbeldi á fundinum, andlegum og líkamlegum refsingum, ógnunum og sýnt henni yfirgang og ruddalegt athæfi með því að slá hana einu sinni með flötum lófa í andlitið.

Seinni brotið átti sér stað miðvikudaginn 25. mars 2020 en þá sendi móðirin eftirfarandi skilaboð á dóttur sína. „I‘ll kill u“, „I have no respect to u“, „I´ll never want to see u again“, „U stupid cunt“ og með þeim hótað henni og sýnt henni vanvirðandi háttsemi, yfirgang, ruddalegt athæfi og móðgun.

Móðirin játaði skýlaust háttsemi sína fyrir dómi. Í dómnum kemur fram að hún hafi áður gengist undir sátt hjá lögreglustjóra vegna umferðarlagabrots árið 2017 en að öðru leyti ekki gerst brotleg við lög.

Eins og áður sagði ákvað Héraðsdómur að fresta refsingu móðurinnar skilorðsbundið til tveggja ára. Þá var hún dæmd til að greiða allan sakarkostnað, tæplega 900 þúsund krónur.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur