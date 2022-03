Íslendingar undirbúa sig undir mögulega kjarnorkustyrjöld

Joðtöflur eru nú uppseldar í Lyfju vegna ótta sem hefur gripið um sig við hugsanlegt kjarnorkustríð. Frá þessu greinir Stundin.

Þetta er ekki bundið við Íslands og hafa fregnir borist frá því að joðtöflur séu víða uppseldar og jafnvel að fjöldi manns séu á biðlista eftir þeim hjá apótekum.

Finnskir miðlar greindu frá því á laugardag að joðtöflur væru farnar að seljast upp og sambærilegt hefur átt sér stað í Svíþjóð, Belgíu, Slóvakíu, Noregi og víðar.

I've just been to 5 different pharmacies here in Norway and it's impossible to get iodine tablets.

All sold out and there are waiting lists.

People are preparing for nuclear war.

I don't think the war mongers out there realize the gravity of the situation.

Worse than cold war

— PeterSweden (@PeterSweden7) February 28, 2022