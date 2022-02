Hakkararnir ráðast á rússneska fjölmiðla og birta mynd af legstein – „Pútin er að neyða okkur til að ljúga“

Skömmu eftir innrás Rússa í Úkraínu lýstu hakkarasamtökin og aktívistarnir Anonymous Rússlandi stríði á hendur og hafa um helgina birt myndskilaboð þar sem forseti Rússlands, Vladimir Pútín, er varaður við því að taka hakkarana ekki alvarlega.

Hakkararnir hafa svo staðið fyrir ýmsum árásum á rússlenskar vefsíður, sjónvarpsstöðva, gagnagrunna og talstöðvarkerfi. Um helgina tókst þeim til að mynda að taka yfir útsendingu sjónvarpsstöðva þar sem þeir vörpuðu myndum sem sýna stöðuna í Úkraínu í dag.

Rétt er að taka fram að Anonymous er sundurleitur hópur hakkara út um allan heim og hafa samtökin síðustu daga kallað eftir því að hakkarar sem styðja Úkraínu ráðist gegn Rússlandi, eða leggi sitt að mörkum eins og þeir geta, í nafni samtakanna.

Í gær bárust fregnir af því að þeim hafi tekist að hakka sig inn á útvarpsstöð rússneska hersins og spiluðu þar lagið Scatman sem hefur verið þekkt fyrir að fara í taugarnar á fólki síðan það kom fyrst út árið 1994.

Russian Military's radio station UVB-76, also known as "the buzzer", has been hacked and is playing "I'm the scatman" amongst other meme songs. Someone is really trolling Russia hard#UkraineWar #ukraine pic.twitter.com/j0snOmr6Uj

— Connie (@ConnieWoofyBoy) February 27, 2022