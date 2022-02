Rússar reyna að hernema kjarnorkuverið í Tjernobyl – „Þetta er stríðsyfirlýsing gegn allri Evrópu“

Fregnir hafa borist frá því að rússneskt herlið hafi nú komið í átt frá Hvíta Rússlandi og að svæði sem er nærri rústum kjarnorkuversins í Tjernobyl, en óttast er að átök á svæðinu muni verða til þess að geymslur undir kjarnorkuúrgang eyðileggist.

Forseti Úkraínu, Volodymyr Zelenskyy tísti klukkan 15:00 í dag:

„Rússnesk hernámslið eru að reyna að leggja undir sig kjarnorkuverið í Tjernobyl. Varnarlið okkar er að fórna lífum sínum svo að harmleikurinn frá 1986 muni ekki endurtaka sig. Ég greindi sænska forsætisráðherranum frá þessu. Þetta er stríðsyfirlýsing gegn allri Evrópu.“

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

