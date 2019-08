„Ég vil að þið vitið að kynþáttahatur og fordómar eru enn vandamál á Íslandi,“ ritar Birta Abiba Þórhallsdóttir í pistli sem hefur mikla athygli um helgina. Birta er Íslendingur, fædd á Landspítalanum árið 1999, en hún er dökk á hörund og hefur af þeim sökum mátt þola ótrúlega kynþáttafordóma og ofbeldi, hatursfulla framkomu sem margir telja að tíðkist ekki lengur á Íslandi.

Hún lýsir meðal annars líkamlegu ofbeldi sem hún varð fyrir vegna húðlitar síns:

„You don’t punch a nigger you kick him.

Hún lýsir því jafnframt hvað það hafi verið erfitt að falla ekki í hópinn:

Birta segir að þetta hafi ekki breyst fyrr en hún ákvað að standa með sjálfri sér og læra að elska sjálfa sig. Í byrjun sumars komst hún inn í keppnina Miss Universe Iceland. Þá varð hún enn á ný fyrir fordómum og hefur fengið send skilaboð á borð við þessi: “þú vinnur aldrei, þessi keppni er fyrir íslenskar stelpur” “þarft þú ekki að fara heim til þín”

Birta segir í stuttu spjalli við DV að umræðuefnið sé erfitt en nauðsynlegt. „Þetta er erfitt umræðuefni en fáfræðin lifir í þögninni og við þurfum að tala um þetta. Ég er voða heppin að vera að fá svona mikin stuðning. Bæði fá fólki sem hefur aldrei upplifað þetta og krökkum, foreldrum og unglingum sem hafa upplifað það sama,“ segir hún.

Pistill Birtu er sláandi áminning til okkar allra um þá ofbeldisfullu kynþáttafordóma sem enn eru til staðar á Íslandi. Pistillinn er í heild eftirfarandi:

Þetta var öskrað á mig áður en það var sparkað í rifbeininn mín. Sársaukinn dofnaði hratt en orðinn stóðu lengi í mér. Líkt og að vera kölluð blendingur, svertingi eða Birta api að heyra að ég ætti að fara aftur heim til mín, ég væri ekki Íslendingur, o.s.f.

Mér leið eins og ég væri alein og gat ekki samsvarað mér við neinum svo ég byrjaði að finna fyrir miklu sjálfshatri. Ég vildi ekki vera brún, ég vildi ekki vera með krullur, ég vildi ekki skera mig úr hópnum.