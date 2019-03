Íslendingar syrgja WOW: „Á eftir að sakna þess að fljúga í bleiku þotunum“

Þó Íslendingar á Twitter séu helst þekktir fyrir gálgahúmor og spell þá virðist fólk fyrst og fremst syrgja fráhvarf WOW Air í dag. Fyrr í dag var tilkynnt að WOW myndi hætta allri starfsemi og öllum flugum hefur verið aflýst. Mörg þúsund farþegar eru væntanlega í vandræðum.

Hér fyrir neðan má sjá hvað fólkið á Twitter hefur um málið að segja.

Breaking news: the Icelandic airline wow air bankrupt. I feel for everyone who is stranded without flight or work. I tried to warn friends and family to no avail. This means Icelandic economy will be in for a quite a bit of turmoil: again. https://t.co/jGbPvIMRLW

— Birgitta (@birgittaj) March 28, 2019