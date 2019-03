Jón Baldvin vill hitta konurnar sem saka hann um kynferðislega áreitni í Hagaskóla

Meðal þeirra sem saka Jón Baldvin Hannibalsson um kynferðislega áreitni eru fyrrverandi nemendur hans í Hagaskóla en atvikin eiga að hafa gerst árið 1967. Þetta eru þær Matthildur Kristmannsdótir og María Alexander. Matthildur lýsti áreitninni m.a. svo í viðtali við Stundina í vetur:

Í viðtali í Silfrinu á RÚV í vetur sagði Jón Baldvin að engin gögn væru til um það að hann hefði kennt þessum konum. Borgarskjalasafn fann síðan gögn að beiðni Stundarinnar og DV sem sýndu fram á að hann hefði kennt bekknum sem stúlkurnar voru í íslensku þennan vetur.

Í samtali við Stundina í dag segir Jón Baldvin að hann vilji hitta þessar konur. Jón segir við Stundina:

„Ef að nærvera mín sem forfallakennara í 2. bekk Hagaskóla þótti um of, þá get ég ekkert sagt um það. Þeir sem upplifðu þá nærveru á einhvern annarlegan hátt, þurfa að díla við það sjálfir – og mér finnst það bara undarlegt að slíkt sé tekið marktækt. Það er ekkert sem ég get sagt um það. Ég myndi gjarnan vilja fá að hitta þessar tvær, ef þær vilja það. Þá getum við rætt málin.“