Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna

Katrín Edda Þorsteinsdóttir, vélaverkfræðingur hefur búið í Þýskalandi í 14 ár, en þangað flutti hún upphaflega til að fara í nám. Í ár eru miklar breytingar framundan og hún er að flytja heim ásamt Markúsi Wasserbaech eiginmanni sínum og tveimur börnum þeirra, Elísu Eyþóru og Aroni.
Katrín Edda er með marga fylgjendur á Instagram. Í byrjun árs sagði hún frá því að hún stæði á tímamótum eftir að hafa hætt í starfi sínu hjá þýska fyrirtækinu Bosch.
„Þegar ein hurð lokast opnast aðrar. 12 ógleymanlegum og reynslumiklum árum síðar hef ég ákveðið að ljúka Boschkaflanum mínum og er spennt að fylgjast með næstu kaflaskiptum verða að veruleika,“ skrifaði Katrín Edda í janúar.
Á föstudag sagði hún síðan frá því að planið væri að flytja til Íslands í ár.
„14 árum síðar, einum eiginmanni og tveimur börnum og Míó ríkari er ég á leiðinni aftur heim og tek fjölskylduna alla með mér.“
Um helgina birti Katrín Edda síðan þrjú myndskeið þar af sem segir frá Íslandsflutningunum.
„Ég byrjaði í COVID að fá heimþrá til Íslands. Þegar ég varð ólétt af Elísu vildi ég bara koma henni í heiminn, verða aftur ólétt og flytja heim. Eftir að Elísa fæddist og allt opnaðist aftur var ég bara ánægð og leið betur.“
Katrín Edda eignaðist síðan Aron og segir hún að þegar hún hafi snúið aftur til vinnu eftir fæðingarorlofið hafi hún orðið vör við að margt var breytt í vinnunni. Hún var komin með nýjan yfirmann og segir þau ekki hafa náð vel saman.
Þegar fjölskyldan komi hingað heim og foreldrarnir hitta vini sína eru börnin að leika sér við börn vinanna. Í Þýskalandi sé staðan önnur og fæstir vina þeirra eiga börn.
„Það kom alltaf meira og meira þessi söknuður til Íslands, fólkið okkar á Íslandi. Svo byrja ég að vinna síðasta haust og ég er bara í einhverju sturluðu hamstrahjóli.“
Í næsta myndbandi segir Katrín Edda að árið 2021 hafi hún keypt sér íbúð á Íslandi, sem hún segir hafa verið góða ákvörðun. Spólað til ársins í ár þá hafi þau Markus hugsað að þau vilji hafa náttúru í kringum sig. Fyrst hafi hún viljað vera í Hlíðunum nálægt móður sinni og miðsvæðis. Svo hafi Álftanes komið til greina þar sem vinapar hennar býr og síðasta sumar hafi parhús við hlið vinaparsins komið á sölu. Ýmislegt hafi þó þurft að gera í húsinu og Katrín Edda segist hata framkvæmdir og alls ekki viljað byrja tíma á nýju heimili í að fara í framkvæmdir.
Katrín Edda fór samt að skoða fleiri eignir. Segist hún hafa fundið eignir sem voru í nýrra lagi og með stóran garð, en oft var eignin þá í hverfi sem hana langaði ekki að búa í.
„Þá víkka ég hringinn á Hveragerði,“ segir Katrín Edda brosandi.
Þar býr pabbi hennar og bróðir hennar með sína fjölskyldu.
„Ég elska Hveragerði, alltaf elskað Hveragerði. Pabbi minn hefur búið þarna í 30 ár, elska rólegheitin og náttúruna. Fyrir mér er það að keyra í 30 mínútur til að fara í Reykjavík ekki mikið, ég er 40 mínútur að keyra til Stuttgart, ég er bara vön að því að keyra lengri vegalengdir.
Ég fann þar þrjár fasteignir og við förum að skoða. Eitt húsið þetta er bara fullkomið, ég hafði ekkert út á það að setja. Við vorum ekki að plana að flytja til Íslands, ég hugsaði að ég gæti selt íbúðina sem ég á og keypt þetta hús, þannig þegar við flytjum til Íslands þá eigum við þetta hús og getum flutt beint inn.“
Hjónin hugsuðu málið og settu niður kosti og galla.
„Svo við tókum ákvörðun að bjóða í húsið í Hveragerði.“ Framhaldið kemur svo í næsta myndbandi.
