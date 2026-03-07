fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið

Fókus
Laugardaginn 7. mars 2026 15:23

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikarinn Finnian Garbutt greindist með húðkrabbamein fyrir fjórum árum. Hann hefur nú deilt því á samfélagsmiðlum að hann sé að verða kominn á endastöð. Krabbameinið hefur dreift sér mikið og ljóst að það mun draga hann til dauða.

Finnian, sem hefur gert garðinn frægan í írsku lögguþáttunum Hope Street, segir á samfélagsmiðlum sínum að hann hafi fundið til í baki og mjöðm undanfarinn mánuð. Krabbameinsteymið hans ákvað að leggja leikarann inn og kanna hvað væri í gangi.

„Því miður hafa rannsóknir sýnt að krabbameinið hefur dreift sér hratt um líkama minn og ég er núna að keyra inn á síðasta vegkafla lífs míns. Ég deili þessu því það er mjög erfitt að segja öllum frá þessu í persónu og ég vona að nú þegar þetta er opinbert geti ég fengið að njóta tímans sem ég á eftir með fjölskyldu minni og vinum.“

Leikarinn er aðeins 28 ára gamall. Hann segir að frá því að hann greindist fyrst með meinið fyrir fjórum árum hafi hann náð að klára mikið af sínum helstu markmiðum í lífinu. Hann lék í vinsælum sjónvarpsþáttum, lék aðalhlutverk í kvikmynd, keypti sér fasteign, giftist eiginkonu sinni og eignaðist með henni barn.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Finnian Garbutt (@finnstagram20)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 27 mínútum
Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fókus
Í gær
Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
Fókus
Í gær
„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“
Fókus
Í gær
Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“
Fókus
Í gær
Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með

Mest lesið

Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“

Nýlegt

Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Verja stuðningsmenn sem bauluðu á hlé vegna Ramadan
Kjartan lýsir því þegar hann komst í tæri við stjóra Arsenal í Bandaríkjunum – „Þá sá maður karakterinn“
Liverpool fyrst í 8-liða úrslit
Langskotið og dauðafærið – Verða töfrar bikarsins allsráðandi?
Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur
Fókus
Í gær
Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á

Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar

Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ferguson heimilislaus og sniðgengin vegna tölvupósta til Epstein
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“

„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Grínistinn hélt upp á afmælið nakin í finnskum snjó
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans

Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans
Fókus
Fyrir 3 dögum

Svelti sig í mörg ár í vinsælum sjónvarpsþáttum

Svelti sig í mörg ár í vinsælum sjónvarpsþáttum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þetta er nýja 20 milljarða króna höllin hans Mark Zuckerberg
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stórstjarnan segist nú fullfær um krufningar
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sir Elton birti sjaldséða fjölskyldumynd – Synirnir orðnir táningar

Sir Elton birti sjaldséða fjölskyldumynd – Synirnir orðnir táningar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eva Laufey segir fermingarbörn kaupa sterk krem og sýrur – „Við höfum smá áhyggjur af þessu“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu

Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“

„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Féll fyrir dásamlegum manni en er rög við að segja honum frá stóru leyndarmáli
Fókus
Fyrir 5 dögum

Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“

Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ástrós og Adam selja í Fossvogi
Fókus
Fyrir 5 dögum
Kelly Osbourne lætur nettröllin sem hæðast að útliti hennar heyra það – „Sparka í mig liggjandi“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sinners og The Studio sigurvegarar Actor Awards

Sinners og The Studio sigurvegarar Actor Awards
Fókus
Fyrir 5 dögum

Útilokaðar frá Ascot vegna tengsla foreldranna við Epstein

Útilokaðar frá Ascot vegna tengsla foreldranna við Epstein
Fókus
Fyrir 5 dögum
Giftu stjörnurnar sig á laun? – Stílisti kjaftaði af sér á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör