Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið

Leikarinn Finnian Garbutt greindist með húðkrabbamein fyrir fjórum árum. Hann hefur nú deilt því á samfélagsmiðlum að hann sé að verða kominn á endastöð. Krabbameinið hefur dreift sér mikið og ljóst að það mun draga hann til dauða.
Finnian, sem hefur gert garðinn frægan í írsku lögguþáttunum Hope Street, segir á samfélagsmiðlum sínum að hann hafi fundið til í baki og mjöðm undanfarinn mánuð. Krabbameinsteymið hans ákvað að leggja leikarann inn og kanna hvað væri í gangi.
„Því miður hafa rannsóknir sýnt að krabbameinið hefur dreift sér hratt um líkama minn og ég er núna að keyra inn á síðasta vegkafla lífs míns. Ég deili þessu því það er mjög erfitt að segja öllum frá þessu í persónu og ég vona að nú þegar þetta er opinbert geti ég fengið að njóta tímans sem ég á eftir með fjölskyldu minni og vinum.“
Leikarinn er aðeins 28 ára gamall. Hann segir að frá því að hann greindist fyrst með meinið fyrir fjórum árum hafi hann náð að klára mikið af sínum helstu markmiðum í lífinu. Hann lék í vinsælum sjónvarpsþáttum, lék aðalhlutverk í kvikmynd, keypti sér fasteign, giftist eiginkonu sinni og eignaðist með henni barn.
