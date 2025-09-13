fbpx
Laugardagur 13.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús

Fókus
Laugardaginn 13. september 2025 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hjónin Óskar Þórðarson og Marta Nowosad hafa sett raðhús sitt við Byggakur í Akralandi í Garðabæ á sölu. Húsið er 229 fermetrar að stærð á tveimur hæðum. Ásett verð er 209 milljónir króna.

Húsið, sem er byggt árið 2010, er 229 fermetrar á tveimur hæðum. Berglind Berndsen innanhússhönnuður sá um hönnun hússins.

Óskar stofnaði súkkulaðiverksmiðjuna Omnom ásamt æskuvini sínum Kjartani Gíslasyni árið 2013. Omnom er eina súkkulaðigerðin á Íslandi sem sérhæfir sig í svokölluðu ,,baun í bita” (e. From bean to bar) súkkulaði og hafa þeir frá upphafi einungis notað og notið hágæða kakóbauna hvaðanæva að úr heiminum. Nú ár var tilkynnt að Góa hefði keypt allan tækjabúnað Omnom og myndi hefja framleiðslu undir nafninu, tók Góa formlega við rekstri 1. mars.

Óskar Þórðarson. Mynd: Facebook.

Húsið skiptist í anddyri, eldhús, borðstofu og stofu þar sem útgengt er á timburverönd, og baðherbergi á neðri næð. Innangengt er í bílskúr frá anddyri.

Á efri hæð er sjónvarpsrými, hjónaherbergi með útgengi á svalir, þrjú svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi og þvottahús.

Bílaplan er steypt og með snjóbræðslu, baklóðin er með timburverönd og geymsluaðstöðu. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. Gólfefni eru sérlega vönduð og er gólfhiti í öllu húsinu. Innfelld lýsing að hluta. 

Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Er stafræn heilabilun eitthvað sem raunverulega þarf að hafa áhyggjur af?
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Fókus
Í gær
Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“
Fókus
Í gær
Segja að konungurinn hafi látið Harry lofa sér einu áður en fundi þeirra lauk
Fókus
Í gær
Matthías Páll selur Kópavogskastalann

Mest lesið

Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Guðjón lýsir athæfi Óskars í umtalaðri ferð sem glórulausu klúðri – „Hann verður bara að taka það á sig, ég get ekki gert það fyrir hann“
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Kogga og Magnús giftu sig á dánarbeði hans – „Hann náði að segja já, svo var hann farinn“

Nýlegt

Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Tók ekki í mál að fara og krotar nú undir nýjan samning
Guðjón lýsir athæfi Óskars í umtalaðri ferð sem glórulausu klúðri – „Hann verður bara að taka það á sig, ég get ekki gert það fyrir hann“
Kynlíf með kærastanum er ótrúlegt – En það sem hún fann í tölvunni sneri veröld hennar á hvolf
Stjarnan og Þróttur með sigra – Víkingur upp í efri hlutann
Miðflokkurinn vill leita að olíu og gasi – Beri það árangur sé hægt að útrýma verðtryggingunni
Fókus
Í gær
Birti óræð skilaboðum nokkrum dögum fyrir sambandsslitin
Fókus
Í gær

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna
Fókus
Í gær
Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen

Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana

Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hulk Hogan átti eiginkonu og tvö börn en aðeins eitt þeirra fær að erfa hann
Fókus
Fyrir 3 dögum

Jóhannes Haukur segir aðeins útvalda geta rist nafn sitt í frost

Jóhannes Haukur segir aðeins útvalda geta rist nafn sitt í frost
Fókus
Fyrir 3 dögum

Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu

Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Þetta situr ennþá í mér í dag“

„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“

Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar

Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Fyrir 4 dögum

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 4 dögum
RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara
Fókus
Fyrir 4 dögum

Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert

Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít

Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Fókus
Fyrir 4 dögum
Aðdáendur ringlaðir yfir breyttu útliti Jessicu Simpson
Fókus
Fyrir 5 dögum
Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“