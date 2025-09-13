Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús

Hjónin Óskar Þórðarson og Marta Nowosad hafa sett raðhús sitt við Byggakur í Akralandi í Garðabæ á sölu. Húsið er 229 fermetrar að stærð á tveimur hæðum. Ásett verð er 209 milljónir króna.
Húsið, sem er byggt árið 2010, er 229 fermetrar á tveimur hæðum. Berglind Berndsen innanhússhönnuður sá um hönnun hússins.
Óskar stofnaði súkkulaðiverksmiðjuna Omnom ásamt æskuvini sínum Kjartani Gíslasyni árið 2013. Omnom er eina súkkulaðigerðin á Íslandi sem sérhæfir sig í svokölluðu ,,baun í bita” (e. From bean to bar) súkkulaði og hafa þeir frá upphafi einungis notað og notið hágæða kakóbauna hvaðanæva að úr heiminum. Nú ár var tilkynnt að Góa hefði keypt allan tækjabúnað Omnom og myndi hefja framleiðslu undir nafninu, tók Góa formlega við rekstri 1. mars.
Húsið skiptist í anddyri, eldhús, borðstofu og stofu þar sem útgengt er á timburverönd, og baðherbergi á neðri næð. Innangengt er í bílskúr frá anddyri.
Á efri hæð er sjónvarpsrými, hjónaherbergi með útgengi á svalir, þrjú svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi og þvottahús.
Bílaplan er steypt og með snjóbræðslu, baklóðin er með timburverönd og geymsluaðstöðu. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. Gólfefni eru sérlega vönduð og er gólfhiti í öllu húsinu. Innfelld lýsing að hluta.
Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.