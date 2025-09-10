fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 10. september 2025 14:52

Glæsilegt einbýlishús á Smiðjustíg 13 í miðbæ Reykjavíkur er komið á sölu, uppsett verð er 275 milljónir króna.

Húsið er byggt árið 1905 og var teiknað af Rögnvaldi Ólafssyni sem oft hefur verið titlaður sem fyrsti íslenski arkitektinn. Byggingarréttur er á öðru húsi á lóð. á Húsið sem er með þremur auka íbúðum er á eignarlóð.

Eigandi hússins er Black Sheep ehf., fyrirtæki sem er í eigu bandaríska bankamannsins Chad Russ Pike og föður hans Alan Russell Pike, sem eiga Deplar Farm og Eleven Experience ehf. Er fyrirtækið með skrifstofur sínar í húsinu.

Eignin samanstendur af 182,3 fm. einbýli á þremur hæðum, 82,0 fm íbúðarrými í kjallara og 26,0 fm. útihúsi. Samtals 290,3 fm. Lóðin er 413,0 fm. eignarlóð.

Miðhæð: Komið er inn í rúmgott bíslag sem byggt var 1982 með náttúruflísum á gólfi og góðri lofthæð. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari, handklæðaofni og upphengdu salerni. Björt stofa og borðstofa með upprunalegum gólffjölum og góðri lofthæð. Nýtt eldhúsi frá 2012. Þvottahús inn af eldhúsi með innréttingu. Útgengt á tæplega 80 fm. sólríkan sólpall sem vísar til suðurs og þaðan niður í garðinn.

Efsta hæð: Gott alrými með mikilli lofthæð, nýtt í dag sem vinnuaðstaða. Lítið mál að standsetja svalir til norðurs. Tvö svefnherbergi og nætur-salerni með flísum. Stigi upp í gott svefnrými í rislofti. Hvíttuð eik á gólfi.

Neðsta hæð: Sérinngangur í kjallara. Komið er inn í stórt anddyri með mikilli lofthæð, góðum skápum og geymslu inn af. Tvær útleiguíbúðir, annars vegar um 60 fm. nýuppgerð tveggja herbergja íbúð og baðherbergi. Fallegir upprunalegir hleðsluveggir. Hin einingin er rúmgóð, tæplega 70 fm. stúdíóíbúð, byggð 1982, með náttúruflísum á gólfi.   

Á lóð er lítið 26 fm. hús sem innréttað er sem stúdíóíbúð. Allt nýtt og vel skipulagt.

Útigeymsla á lóð með hita og vatni ásamt geymsluskúr. Stór garður, hellulagður að hluta og sólpallur til suðurs.

Byggingarréttur fylgir fyrir tæplega 190 fm. hús á lóð númer 15. Búið er að gera deiliskipulagsbreytingu fyrir lóðina 2020-2021 og tók skipulagið gildi þann 2.september 2021.

Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.

