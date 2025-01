Brooke Shields segir að lýtalæknir hafi framkvæmt „bónus aðgerð“ á kynfærum hennar án samþykkis

Leikkonan Brooke Shields hefur ákveðið að stíga fram og greina frá því sem lýtalæknir gerði við hana, án hennar samþykkis.

Shields, 59 ára, er að fara að gefa út nýja sjálfsævisögu í næstu viku, „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old.“

Í henni greinir hún frá því þegar hún fór í aðgerð á skapabörmum þegar hún var á fimmtugsaldri. Hún vildi láta minnka þá eftir margra ára óþægindi og sársauka.

Þegar hún vaknaði eftir aðgerðina fékk hún þær fréttir frá lýtalækninum að hann hafði einnig framkvæmt aðra aðgerð á henni, svo kallaða „endurnýjunaraðgerð“ (e. vaginal rejuvenation) eða fegrunaraðgerð á kynfærum, án hennar samþykkis.

„Ég væri ekki að segja satt ef ég myndi segja að ég skammaðist mín ekki fyrir þetta,“ skrifar hún í bókinni. Us Weekly greinir frá.

„En, ef við viljum breyta því hvernig við tölum um kvenheilsu þá þurfum við að tala um vandamálin, sem eru óþægileg en raunveruleg.“

Óafturkræf aðgerð

Samkvæmt Brooke var læknirinn mjög stoltur af aðgerðinni, þó hún hafi ekki beðið um hana. Auk þess var aðgerðin óafturkræf svo leikkonan gat ekkert gert.

„Hann sagði mér að hann hafi bætt við smá auka bónus. Mér leið eins og það hafi verið brotið á mér, svo furðulegt, eins og einhvers konar nauðgun,“ segir hún og heldur áfram:

„Það var ekkert sem benti til þess að ég þurfti að vera þrengri, minni, stinnari eða yngri, sérstaklega þarna niðri,“ segir hún.

Brooke reyndi að halda þessu leyndu fyrir eiginmanni sínum eins lengi og hún gat þar sem hún skammaðist sín svo mikið. En hún ákvað að stíga fram og segja sögu sína í bókinni í von um að hjálpa öðrum konum.