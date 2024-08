Laufey tilnefnd til verðlauna á VMA

Lauf­ey Lín Jóns­dótt­ir tónlistarkona er til verðlauna á MTV VMA-verðlauna­hátíðinni sem hald­in verður í New York 11. sept­em­ber.

Lag Laufeyjar Goddess er til­nefnt í flokknum PUSH Per­formance of the Year. Tíu eru tilnefndir í flokknum auk Laufeyjar, en tónlistarfólkið hefur tekið þátt í svo­kallaðri PUSH her­ferð MTV á ár­inu.

Lauf­ey hlaut Grammy- verðlaun fyrir plötuna Bewitched þann 4. Febrúar í flokki hefðbundinnar popptónlistar, sungin tónlist (e.Tra­diti­onal Pop Vocal Alb­um).



This is sooo exciting @vmas @MTV ⭐️ Vote for me here!! https://t.co/MKSoIfXkyw pic.twitter.com/kWWd4ckFu3

— laufey (@laufey) August 6, 2024