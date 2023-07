Stórstjarna á Íslandi – Jane Seymour alsæl með kyrrð og fegurð landsins

Enska leikkonan Jane Seymour er stödd á Íslandi og er heilluð af veru sinnar hér.

Í myndbandi sem Seymour birtir á Instagram segir hún að jörð hafi nötrað áður en hún kom sem hélt áfram eftir komu hennar og stuttu síðar hafi gosið. Segir Seymour það þó ótrúlegt þar sem hún og samferðamenn hennar hafi ekki fundið fyrir neinum jarðskjálfta og hún er alsæl með kyrrðina og fegurðina. Í sögusvæði á Instagram má sjá að hópurinn flaug yfir gosstöðvarnar.

Seymour sem er 72 ára gömul var stórstjarna á þeim tíma þegar maður leigði spólu og þurfti að spóla tilbaka. Hún hlaut EMMY-verðlaun árið 1976 fyrir hlutverk sitt í sjónvarpsþáttunum Captains and the Kings, árið 1982 vann hún Golden Globe fyrir hlutverk sitt í sjónvarpsþáttunum East of Eden og hlaut verðlaunin aftur 1988 fyrir hlutverk sitt sem Maria Callas í myndinni Onassis: The Riches Man in The World, auk þess hlaut hún þrjár aðrar tilnefningar til Golden Globe.

Seymour lék Dr. Michaela Quinn í sjónvarpsþáttunum Dr.Quinn, Medicine Woman sem gengu sex þáttaraðir og vorutilefningar til tveggja EMMY-verðlaunanna og fjögurra Golden Globe verðlauna, og unnu eina styttu af þeim síðarnefndu.

Seymour fékk stjörnu í Hollywood Walk of Fame og ber titillinn an Officer of the Order of the British Empire.

Seymour lék Bond stúlkuna Solitaire í Live And Let Die árið 1973, sem var fyrsta myndin með Roger Moore í hlutverki njósnara hennar hátignar.

Leiklistarferill hennar hófst árið 1969 og Seymour er hvergi nærri hætt. Nýjasta hlutverk hennar er bókmenntaprófessorinn Harriet (Harry) Wild í samnefndum þáttum, fyrsta þáttaröð var frumsýnd árið 2022 og næsta er væntanleg. Þættirnir fjalla um Harry sem hefur einstakt lag á að skipta sér af lögreglurannsókn mála lögreglumannsins og sonar hennar Ryan.

Auk þess að leika hefur Seymour skrifar nokkrar barnabækur og sjálfshjálparbækur. Hún hefur hannað skartgripi, klúta, húsgögn, teppi, handtöskur, málverk og skúlptúra.