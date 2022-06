Kærasta Bjögga fær bara fullnægingu með titraranum en ekki honum – Ráð til að bæta munngælutækni

Bjöggi er íslenskur karlmaður sem er ráðalaus þegar kemur að því að fullnægja kærustunni sinni. Hún fær aðeins fullnægingu með titrara en ekki með honum, hann er smeykur um að hún sé búin að nota titrarann of mikið og leitar ráða til Gerðar Arinbjarnardóttur, eiganda kynlífstækjaverslunarinnar Blush.

Greinin birtist fyrst á vef kynlífstækjaverslunarinnar Blush.is og er hér endurbirt með leyfi.

Kæra Gerður,

Kærastan mín fær ekki fullnægingu nema með titrara, líka þegar hún er on the top. Og hún nær ekki heldur að fá fullnægingu þegar ég fer niður á hana. Getur verið að hún sé búin að nota titrarann of mikið og sé orðin of vön honum og þess vegna fái hún það ekki með mér?

Takk fyrir!

Bjöggi