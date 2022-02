Julia Fox höfð að háði og spotti – Kemur myndbandinu til varnar: „Ég var freðin, látið mig vera!“

Leikkonan Julia Fox kemur sér til varnar eftir að viðtalsbútur úr hlaðvarpinu „Call Her Daddy“ hefur farið eins og eldur í sinu um netheima.

Framburður hennar á kvikmyndatitlinum „Uncut Gems“ hefur vakið mikla kátínu hjá netverjum. En rekja má þennan sérkennilega framburð til þess að hún var, að eigin sögn, undir áhrifum kannabis í viðtalinu.

i’m just walking around saying Uncut Jaayms, having a nice morning pic.twitter.com/v8S9YjLOME

— haley o’shaughnessy (@HaleyOSomething) February 14, 2022