Ráðlagður dagskammtur af typpum í Verbúðinni – „Ég er miiiiiiður mín, með tárin í augunum“

Eftir aðeins eina viku verður lokaþáttur Verbúðarinnar sýndur. Það þýðir auðvitað að sá næstsíðasti var sýndur á RUV í gærkvöldi. Hann bar heitið Kóngar og drottningar, og hafði til að bera allt sem þarf í góðan þátt; kynlíf, heimabruggað áfengi og dauða. Eða eins og RUV lýsti þættinum: „Teymið hittist allt til að gera upp málin yfir aðeins of mörgum drykkjum.“

Eins og áður hvetjum við fólk til að hætta að lesa strax ef það hefur ekki séð nýja þáttinn.

Kjartan hafði áhyggjur af velferð Sveppa í upphafi þáttar. Það var líka full ástæða til.

Margir höfðu beðið spenntir eftir lögum kvöldsins. Þau ollu engum vonbrigðum.

Högurður tekur upp hanskann fyrir vesalings kvótakóngana og kvótadrottningarnar

Við fengum ráðlagðan dagskammt af typpum í þætti gærkvöldsins.

Hafsteinn er búinn að horfa núna á sjö þætti og er loksins að tengja.

Af hverju getum við ekki bara öll verið vinir?

Miðaldra hvítir karlmenn voru fyrirferðamiklir á níunda áratugnum. Hvað hefur breyst?

Helgi kveikti á perunni sem margir voru með slökkt á

Bimma mundi vel að Gói er sonur fyrrverandi biskups.

Gói að brjótast inn í kirkju…. #verbúðin

