Höfundur Harry Potter-bókanna skotmark aktívista – „Ég hef nú fengið svo mikið af líflátshótunum að ég gæti veggfóðrað húsið mitt með þeim“

Rithöfundurinn J.K. Rowling, höfundur hina vinsælu bóka um galdradrenginn Harry Potter, stendur í ströngu þessa daganna. Hún greindi frá því að Twitter á mánudaginn að heimilisfangi hennar hafi verið deilt á samfélagsmiðlinum af þremur aktívistum sem voru að mótmæla afstöðu höfundarins til réttinda trans fólks.

„Á föstudaginn var heimilisfangi fjölskyldu minnar deilt á Twitter af þremur aktívista leikurum sem tóku myndir af þeim fyrir framan heimili okkar og staðsettu sig viljandi þannig að heimilisfangið væri sýnilegt.“

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

