Tanja Ýr dýfir sér í djúpu laugina: „Hvar á ég að byrja?“

View this post on Instagram

@wagtail.is x Tanja Yr Swim ❤ Coming soon! Hvar á ég að byrja 😍 Einn af mínum allra stærstu draumum, markmiðum og samstörfum er loksins að líta dagsins ljós! Það er ólýsanleg tilfinning að sjá þessar drottningar í sundfötunum sem við @wagtail.is erum búin að vinna svona lengi að. Þetta er eitt stærsta og skemmtilegasta verkefni sem ég hef tekið þátt í og að búa til sundfatalínu hefur verið draumur hjá mér í mörg ár. Takk fyrir ólýsanlegan stuðning öllsömul, öll þessi frábæru viðbrögð og takk allir sama hafa komið að verkefninu með okkur. Trúi ekki ennþá að ég sé að fara gefa út mína eigin línu 😭 Ég get ekki beðið eftir því að sýna ykkur meira frá á næstu dögum ❤