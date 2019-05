Samsæriskenningar umkringja Hatara – Mútugreiðslur, stuldur og skemmdarverk

Íslendingar geta verið stoltir af liðsmönnum Hatara sem nældu sér í 10. sæti í nýafstaðinni Eurovision-keppni. Það er óumdeilanlegt að framlag Íslands þetta árið, Hatrið mun sigra, hafi verið umdeildasta atriði sem Íslendingar hafa sent út í þennan stærsta sjónvarpsviðburð ársins og var það ljóst frá fyrsta degi að Hataraliðar myndu viðra sínar pólitísku skoðanir um hernámið í Ísrael í aðdraganda keppninnar. Þá lýstu þeir yfir eindregnum stuðningi við Palestínu.

Í ljósi þess hve eldfim þátttaka Hatara var í Eurovision voru smíðaðar ýmsar samsæriskenningar um hvernig Ísraelsmenn reyndu að þagga niður í Höturum og koma í veg fyrir að þeir bæru sigur úr býtum í keppninni. Hér eru nokkrar þeirra.

Það vakti athygli landsmanna á úrslitakvöldi Eurovision að Matthías Tryggvi Haraldsson, annar söngvari Hatara, virtist ekki vera í takti við lagið á einum tímapunkti, líkt og hann heyrði ekki í laginu. Þá fóru samsæriskenningar á flug, bæði hér heima og erlendis, um að þetta væri enn ein tilraun Ísraelsmanna til að þagga niður í Hatara.

Okay guys it is soooooo soooooo obviously that Israel is trying to destroy Iceland’s Eurovision things this year. I mean, c’mon guys be a little friendly!!

It was not an accident that Matthia’s ear monitor fell out. 😒 please, vote for 17!!😔❤️ #12stig #eurovision

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/lbfvElkA9d

