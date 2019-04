Rétt eftir miðnætti kom Taylor Swift aðdáendum sínum á óvart og gaf út nýtt lag, ME!, með Brendon Urie úr Panic! at the Disco.

„ME! er lag um að taka sérstöðu þinni með opnum örmum og í raun fagna henni og eigna þér hana,“ sagði Taylor Swift um nýja lagið.

„Ég held að með popp lög þá höfum við valmöguleikann að láta fólk fá lag á heilann og ég vil bara að það sé lag sem lætur fólk líða vel með sig sjálft.“

Horfðu á myndbandið hér að neðan.