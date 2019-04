Óvænt uppákoma á rauða dreglinum – Hafði ekki hugmynd um fortíð meðleikkonunnar

Stórmyndin Avengers: Endgame var frumsýnd í Los Angeles í gær, en með aðalhlutverk í myndinni fer Brie Larson, sem leikur Kaftein Marvel. Entertainment Tonight tók viðtal við meðleikara hennar, Mark Ruffalo sem leikur Hulk hinn ógurlega, á rauða dreglinum og var leikaranum komið skemmtilega á óvart.

Mark nefnilega lék í myndinni 13 Going on 30 á móti Jennifer Garner árið 2004, en í myndbrotinu hér fyrir neðan sjást viðbrögð kappans þegar að sjónvarpsmaðurinn segir honum að Brie hafi einnig leikið í myndinni – eitthvað sem Mark hafði ekki hugmynd um.

Fun fact #1: Brie Larson was in ‘13 Going on 30’ with Mark Ruffalo

Fun fact #2: He was just as shook as we were! 😭 #AvengersEndgame pic.twitter.com/nMXs26vOJp

— Entertainment Tonight (@etnow) April 23, 2019