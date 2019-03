Jennifer Lawrence tæklar Adele – „Þetta eru ekki Hungurleikarnir“

Adele er ein af ástsælustu söngkonum samtímans, þrátt fyrir að hafa ekki komið fram í tæp 2 ár eða gefið út nýtt efni og Jennifer Lawrence er ein af vinsælustu leikkonum samtímans.

Þessar tvær eru góðar vinkonur og samkvæmt myndböndum sem tekin voru upp um helgina kunna þær svo sannarlega að skemmta sér og öðrum. Stöllurnar fóru á Pieces sem er bar fyrir samkynhneigða í New York. Þar fengu þær förðun hjá einni af dragdrottningum staðarins og síðan brugðu þær á leik í Musical Shots, sem útleggst líklega sem Tónlistarskot og fellst í því að sá sem ekki nær að setjast í stól þegar tónlistin hættir þarf að drekka skot.

Jennifer Lawrence goes backstage to get the drag queen makeup treatment following a surprise appearance at Pieces Bar in NY with @Adele. pic.twitter.com/2IFDwDWQH2

— Pop Crave (@PopCrave) March 24, 2019