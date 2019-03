GDRN veitir ungum stúlkum innblástur: „Látið ykkur dreyma risastórt!“

„Mig langaði að hvetja allar ungar stelpur sem eru að horfa á þetta akkúrat núna: Látið ykkur dreyma, látið ykkur dreyma ristastórt. Þetta er mögulegt,“ sagði GDRN í einlægri ræðu eftir að hafa unnið enn önnur verðlaunin í gærkvöldi.

GDRN, eða Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir eins og hún heitir fullu nafni, hlaut fern verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununum sem voru afhent í Eldborg í Hörpu í gærkvöldi.

Plata hennar, Hvað ef, var valin popplata ársins. Lagið Lætur mig, sem hún syngur með Flóna og samið með ra:tiovar var valið popplag ársins, og var hún kosin söngkona ársins í flokki popp, rokk og raf- og hipphopptónlistar. Að lokum fékk GDRN einnig verðlaun fyrir myndband ársins við lagið Lætur mig, en myndbandið er leikstýrt af Ágústi Elí Ásgeirssyni.

Ræða Guðrúnar Ýrar hefur vakið mikla athygli. Í ræðunni er Guðrún einlæg og hvetur ungar stúlkur að láta sig dreyma.

„Þegar ég var að byrja að gefa út tónlistina mína árið 2017, eða byrja að gera tónlist, þá var rosalega mikil breyting í samfélaginu. #MeToo byltingin komst af stað og ég hef verið að sjá ótrúlega grósku í tónlist hjá ungum stelpum í dag og mig langaði að hvetja allar ungar stelpur sem eru að horfa á þetta akkúrat núna, látið ykkur dreyma, látið ykkur dreyma risastórt og þetta er mögulegt. Takk fyrir okkur,“

sagði Guðrún Ýr í gærkvöldi.

Sjáðu allar tilfefningarnar hér að neðan. Vinningshafarnir eru feitletraðir og skáletraðir.

Tónlistarflytjandi ársins í djassi og blús – Einstaklingur

Kjartan Valdimarsson

Sunna Gunnlaugs

Magnús Trygvason Eliassen

Jóel Pálsson

Daníel Helgason

Tónlistarflytjandi ársins í djassi og blús – Hljómsveit eða hópur

Stórsveit Reykjavíkur

DÓH – Tríó

Ingi Bjarni Trio

Tónlistarflytjandi ársins í sígildri- og samtímatónlist – Einstaklingar

Sæunn Þorsteinsdóttir

Una Sveinbjarnardóttir

Víkingur Heiðar Ólafsson

Tónlistarflytjandi ársins í sígildri og samtímatónlist – Hljómsveit eða hópur

Barokkbandið Brák

Kammersveitin Elja

Schola Cantorum

Nordic Affect

Strokkvartettinn Siggi

Tónlistarflytjandi ársins í poppi, rokki, raftónlist og rappi

Hatari

Auður – (Auðunn Lúthersson)

Vintage Caravan

Hórmónar

JóiPé & Króli

Tónlistarviðburður ársins í sígildri og samtímatónlist – Einstakir tónleikar

Budapest Festival Orchestra og Iván Fischer – Tónleikar í Eldborg, Hörpu

#bergmálsklefinn

Brothers

Víkingur Heiðar Ólafsson – útgáfutónleikar, Bach

Barokkbandið Brák – Spíralar Versala

Edda II: Líf guðanna – 23. mars / SÍ og Schola Cantorum

Íslendingasögur – Sinfónísk sagnaskemmtun – hátíðarviðburður fullveldisafmælisins 1. desember

Tónlistarviðburður ársins Sígild og samtímatónlist – Hátíðir

Myrkir músíkdagar

Óperudagar í Reykjavík

Reykholtshátíð

Tónlistarviðburður ársins í poppi og rokki

Aldrei fór ég suður

Fiskidagstónleikarnir á Dalvík

Háskar

Valdimar – Útgáfutónleikar

John Grant – Love is Magic

Tónistarviðbuður ársins í djassi og blús

Blúshátíð í Reykjavík

Tónleikaraðir Jazzklúbbsins Múlans

Tónleikaröð Stórsveitar Reykjavíkur

Jazzhátíð Reykjavíkur

Freyjujazz

Tónverk ársins í djassi og blús

Mitt bláa hjarta – Tónskáld: Karl Olgeirsson / Textahöfundur: Karl Olgeirsson

Norðurljós – Tónskáld: Sigmar Þór Matthíasson

Ancestry – Tónskáld: Sunna Gunnlaugs

To catch a glimpse – Tónskáld: Scott McLemore

Bugða – Tónskáld: Agnar Már Magnússon

Tónverk ársins í sígildri og samtímatónlist

Farvegur – Þuríður Jónsdóttir

From My Green Karlstad – Finnur Karlsson

Loom – María Huld Markan Sigfúsdóttir

METACOSMOS – Anna Þorvalds

Silfurfljót – Áskell Másson

Spectra – Anna Þorvalds

Split thee, Soul, to Splendid Bits (attn.: no eternal life/light this time around) – Bára Gísladóttir

Lag/tónverk ársins í opnum flokki

Snorri Hallgrímsson – I know you´ll follow

Arnór Dan – Stone by stone

Gyða Valtýsdóttir – Moonchild

Veigar Margeirsson – Efi

JFDR – Gravity

Textahöfundur ársins

Auður – (Auðunn Lúthersson)

Jónas Sig

GDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)

Svavar Pétur – Prins Póló

Valdimar

Lagahöfundur ársins – Djass og blús

Karl Olgeirsson

Sunna Gunnlaugs

Scott McLemore

Agnar Már Magnússon

Sigmar Þór Matthíasson

Lagahöfundur ársins – Popp, rokk, rapp og raftónlist

Auður – Auðunn Lúthersson

GDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)

Svavar Pétur Eysteinsson

Jónas Sig

Valdimar

Söngkona ársins í poppi og rokki

GDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)

Margrét Rán

JFDR (Jófríður Ákadóttir)

Brynhildur Karlsdóttir

Bríet

Söngkona ársins í sígildri og samtímatónlist

Hallveig Rúnarsdóttir

Hanna Dóra Sturludóttir

Valgerður Guðnadóttir

Söngvari ársins í poppi og rokki

Auður

Valdimar Guðmundsson

John Grant

Króli (Kristinn Óli Haraldsson)

Svavar Knútur

Söngvari ársins í sígildri- og samtímatónlist

Benedikt Kristjánsson

Eyjólfur Eyjólfsson

Oddur Arnþór Jónsson

Upptökustjórn ársins

Jónas Sig. – Milda hjartað – Ómar Guðjónsson

Ylja – Dætur – Guðmundur Óskar Guðmundsson

Víkingur Heiðar Ólafsson – Johann Sebastian Bach – Christopher Tarnow

Auður – Afsakanir – Auðunn Lúthersson, Addi 800, Glenn Schick

John Grant – Love Is Magic – : Ben Edwards

Valdimar – Sitt sýnist hverjum – Pétur Ben (upptökustjóri) Magnús Öder (hljóðblöndun) Alan Douches (hljómjöfnun)

Bjartasta vonin í sígildri og samtímatónlist

Björk Níelsdóttir tónskáld, hljóðfæraleikari og söngkona.

Bjartasta vonin í djassi og blús

Gítarleikarinn og tónskáldið Daníel Helgason.

Bjartasta vonin í poppi, rokki, raftónlist, rappi og hiphopi

Bagdad Brothers

Bríet

ClubDub

Matthildur

Une Misère

Heiðursverðlaun

Tónskáldið Jón Ásgeirsson

Tónlistarmyndband ársins

Auður – Afsakanir – Leikstjóri: Erlendur Sveinsson

Between mountains – Into the Dark – Leikstjóri: Haukur Björgvinsson

GDRN – Lætur mig ft. Floni & ra:tio – Leikstjóri: Ágúst Elí

Herra hnetusmjör – Fóbó – Leikstjóri: Eiður Birgisson

Hugar – Saga – Leikstjóri: Máni Sigfússon

Ólafur Arnalds – re:member – Leikstjóri: Thora Hilmar

Special-K – Date Me I’m Boerd – Leikstjóri: Kristín Helga Ríkharðsdóttir

Teitur Magnússon ásamt Mr. Silla – Orna – Leikstjóri: Logi Hilmarsson

Lag ársins – Popp

Auður – Heimskur og breyskur

Prins Póló – Líf ertu að grínast

Vök – Autopilot

GDRN ft. Floni & ra:tio – Lætur mig

Bríet – In Too Deep

Lag ársins – Rokk

Benny Crespo’s Gang – Another Little Storm

Valdimar – Stimpla mig út

Une Misere – Wounds

Hórmónar – Kynsvelt

Hatari – Spillingardans

Lag ársins í rappi og hiphoppi

JóiPé & Króli – Í átt að tunglinu

Logi Pedro – Dúfan mín

Birnir – Út í geim

Herra Hnetusmjör & Ingi Bauer – Upp til hópa

Cyber – Hold

Plata ársins – Raftónlist

Auður – Afsakanir

aYia-aYia

Kælan Mikla – Nótt eftir nótt

Andi – Allt í Einu

Hermigervill – II

Plata ársins – Rapp og hip hop

JóiPé & Króli – Afsakið hlé

Elli Grill – Pottþétt Elli Grill

Birnir – Matador

Herra Hnetusmjör – KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu

Cyber – Bizness

Plata ársins – Rokk

Valdimar – Sitt sýnist hverjum

Benny Crespo’s gang – Minor Mistakes

Vintage Caravan – Gateways

Dr. Spock – Leður

Hórmónar – Nananabúbú

Plata ársins í sígildri og samtímatónlist

Anna Þorvaldsdóttir – AEQUA

Jóhann Jóhannsson – Englabörn & Variations

Þráinn Hjálmarsson – Influence of buildings on musical tone

Víkingur Heiðar Ólafsson – Johann Sebastian Bach

Söngvar Jórunnar Viðar – Jórunn Viðar – Söngvar

Nordic Affect – He(a)r

Plata árins í Þjóðlagatónlist

Ylja – Dætur

Ásgeir Ásgeirsson – Travelling through cultures

Umbra – Sólhvörf

Umbra – Úr myrkrinu

Teitur Magnússon – Orna

Plata ársins í opnum flokki

Sunna Friðjóns – Enclose

Maximús Músíkús og Sinfóníuhljómsveit Íslands – Maximús fer á fjöll

Gyða Valtýsdóttir – Evolution

Hekla – Á

Kjass – Rætur

Tónlist úr kvikmynd, sjónvarpsþætti eða leikverki

Atli Örvarsson – Lói þú flýgur aldrei einn

Davíð Þór Jónsson – Kona fer í stríð

Gyða Valtýsdóttir – Mihkel

Veigar Margeirsson – Efi, dæmisaga

Jóhann Jóhannsson – Mandy

Plata ársins í djassi og blús

Karl Olgeirsson – Mitt bláa hjarta

DÓH Tríó – DÓH

Sunna Gunnlaugs – Ancestry

Agnar Már – Hending

Scott McLemore – The Multiverse

Plata ársins – Popp

Prins Póló – Þriðja kryddið

John Grant – Love Is Magic

Jónas Sig – Milda Hjartað

Svavar Knútur – Ahoy! Side A

GDRN- Hvað ef