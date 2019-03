Margrét Gnarr er vegan fyrir dýrin: „Maður vissi alltaf af viðbjóðnum. Maður bara vildi ekki tengja.“

Margrét Edda Gnarr er vegan og hefur verið það í tæp tvö ár, síðan um páskana 2017. Margrét kom fram í einlægu viðtali við DV síðustu helgi. Í viðtalinu opnaði Margrét sig um átröskun sem hún hefur glímt við síðan hún var 14 ára gömul og eineltið í æsku. Í dag er Margrét einkaþjálfari og atvinnumaður í bikinífitness. Hún er um þessar mundir í keppnispásu til að ná bata frá átröskun.

Margrét segir ástæðuna fyrir því að hún varð vegan vera einfalda.

„Ég tengdi dýraafurðir við frekar mikinn viðbjóð, ef ég á að vera alveg hreinskilin,“ segir Margrét og heldur áfram.

„Ég horfði á margar heimildamyndir eins og Forks Over Knives, What the Health og Cowspiracy, og þetta meikaði engan sens. Af hverju eru þessi dýr að deyja fyrir okkur þegar við þurfum ekki á því að halda. Þetta er líka að fara með jörðina okkar. Einhvern tímann sá ég myndband þar sem vegan-aktífisti setti blóm á kjötborð og hugsaði djöfull eru þau biluð. Svo eftir að ég varð vegan og gekk fram hjá kjötkælinum varð mér óglatt. Ég skil núna vegan-aktífistana sem settu blóm á kjötborðið,“ segir Margrét.