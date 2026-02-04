fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin

Eyjan
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 06:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Í þessum heimi mun einungis samstaða gera okkur kleift að varðveita styrk okkar og verja okkar gildi.“ – Mario Draghi, september 2024. (In this world, it will be only through unity that we will be able to retain our strength and defend our values).

Skýrslur Enrico Letta og Mario Draghi hafa mikið verið til umfjöllunar frá því þær komu út að vori og hausti árið 2024. Báðir draga þeir upp raunsanna mynd af stöðu Evrópu í heiminum í dag. Hvergi er vikið undan við mat á þeim áskorunum og verkefnum sem Evrópa stendur frammi fyrir. Samkeppnishæfni Evrópu gagnvart Bandaríkjunum og Kína hefur versnað (Draghi) og innri markaðurinn þarfnast endurbóta í takt við breytta tíma (Letta).

Í umræðum um Evrópumálin og mögulega aðild Íslands að ESB hafa skýrslurnar tvær, einkum Draghis, verið dregnar fram af andstæðingum aðildar með þeim tilgangi að benda á að Ísland ætti ekki að hefja aðildarviðræður á ný.

En ólíkt mörgum þeim svartsýnu röddum andstæðinga ESB, þá eru hvorki Letta né Draghi bölsýnismenn. Þvert á móti er megintilgangur skýrslnanna að útlista ekki einungis áskoranir heldur að leggja til lausnirnar. Um 440 milljónir manna og 23 milljónir fyrirtækja byggja í dag innri markað Evrópu með frjálsu flæði fólks, fjármagns, vöru og þjónustu. Leiðtogar Evrópu og Evrópusambandsins eru sammála um að rétt viðbrögð við heimi fleiri tollmúra og versnandi alþjóðasamstarfs sé að virkja þennan innri markað.

Aukin fjárfesting í evrópskri nýsköpun og iðnaði, uppbygging orkuinnviða, bættar varnir, samþætting fjármálamarkaða, einfaldara regluverk, skilvirkari ákvarðanataka, sjálfstæði gagnvart heimsveldum. Þetta eru hugmyndir Letta og Draghi. Hundruð tillagna sem útskýra enn frekar hvernig skuli ná markmiðunum fylgja þessum meginstefnum. Er hér eitthvað sem við á Íslandi ættum að vera á móti?

Áskoranirnar eru margar

Það er engin ástæða til að gera lítið úr áskorunum Evrópusambandsins, sem birtast bæði úr austri og vestri. Ríki ESB glíma við eigin áskoranir, sumar þeirra eru hrein innanríkismál og aðrar þar sem vettvangur ESB getur nýst til að auka velsæld með samlegðaráhrifum og skilvirkni.

Með vísan í skýrslu Draghis, þá hefur Evrópa alla burði til að vera enn samkeppnishæfara hagkerfi, þökk sé sterkum undirstöðum. Evrópa byrjar enda ekki á núllpunkti. Velferð, menntun og heilbrigði eru með þeim bestu í heimi, í álfu þar sem jöfnuður mælist sá mesti í heimi.

Þau sem kjósa að einblína aðeins á vandamálin en ekki lausnirnar vaða í villu og svima. Hvort sem Ísland stendur innan ESB eða utan, þá er okkar hagsmunum best borgið þegar okkar helstu viðskiptaþjóðum vegnar sem best. Og það eru Evrópuríkin.

Pólitísk samstaða ríkir í Evrópu um að taka þurfi alvarlega og innleiða þær hundruð tillagna sem Draghi og Letta leggja fram. Skýrslurnar voru skrifaðar að beiðni leiðtogaráðs ESB og framkvæmdastjórnar ESB. Ætlunin var ekki að rífa Evrópusambandið niður heldur byggja það upp, og framlag Draghis og Letta eru fyrst og fremst verkfæri til þess.

Orðræðan á Íslandi

Mér hefur þótt það áhugavert að fylgjast með því að í hvert sinn sem einhver talar fyrir því að þjóðin eigi að ákveða næsta skref. Að þjóðin eigi að fá að segja sinn hug um það hvort ganga eigi að samningaborðinu eða ekki. Þá fyllist allt annars vegar af kommentum um Draghi skýrsluna, samkeppnishæfni og að það eigi ekki að ganga inn í brennandi hús. Og hins vegar af fullyrðingum um að það sé ekki hægt að fá neinar undanþágur. Að það sé ekki um neitt að semja. Að það sé einfaldlega ekki rétt að spyrja um áframhald aðildarviðræðna. Betra væri að spyrja bara hreint út: Viltu í ESB já eða nei. Þetta eru allt hreinir útúrsnúningar og eingöngu sett fram til að skapa óþarfa óreiðu og tortryggni.

Við vitum sem víst að það eru sannarlega fordæmi fyrir undanþágum. Það er sannarlega hægt að spyrja þjóðina um áframhald viðræðna. Fá samning og taka svo afstöðu. Og ég vona að ég hafi með þessari grein hrakið allar fullyrðingar sem eru notaðar gagngert af hræðsluáróðursmeisturum Íslands gegn ESB aðild varðandi Draghi og Letta skýrslurnar.

Höfum umræðuna hið minnsta raunveruleikatengda. Það væri ágætis byrjun.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann

Pennar

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt

Mest lesið

Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Hélt framhjá einni fegurstu konu heims með sjónvarpskonu – Nágrannar kvörtuðu undan stunum frá húsinu
Réttað yfir svarta sauði norsku konungsfjölskyldunnar – Móðir hans er verðandi drottning en hver er pabbi hans?
Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni

Nýlegt

Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Segist hafa verið brugðið við að sjá kröfur Sterling
Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Lyngby festir kaup á Íslendingnum unga
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn

Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin

Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri

Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Íslenska kindin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum

Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Fíllinn í herberginu
EyjanFastir pennar
03.01.2026

Óttar Guðmundsson skrifar: Fréttastofujól

Óttar Guðmundsson skrifar: Fréttastofujól
EyjanFastir pennar
03.01.2026
Sigmundur Ernir skrifar: Þrjár vondar hugmyndir
EyjanFastir pennar
02.01.2026
Nína Richter skrifar: Áhrifavaldar dottnir úr tísku
EyjanFastir pennar
01.01.2026

Þorsteinn Pálsson skrifar: Trump byltingin og planið

Þorsteinn Pálsson skrifar: Trump byltingin og planið
EyjanFastir pennar
31.12.2025

Thomas Möller skrifar: Hugleiðing um áramót

Thomas Möller skrifar: Hugleiðing um áramót
EyjanFastir pennar
27.12.2025
Sigmundur Ernir skrifar: Mestu varðar mannúðin og mildin
EyjanFastir pennar
27.12.2025
Óttar Guðmundsson skrifar: Við áramót