Kínverjar afhjúpa „aðlögunaráætlun“ fyrir Taívan

Kínverska ríkisstjórnin hefur afhjúpað „nýja leið í átt að aðlögun“ við Taívan. Hún inniheldur meðal annars tillögu um hvernig á að gera Taívönum auðveldara að búa, stunda nám og vinna í Kína. Á sama tíma og þessi áætlun var kynnt til sögunnar efndu Kínverjar til stórrar heræfingar nærri Taívan.

Taívan er kínverskum stjórnvöldum mikill þyrnir í augum því þau telja eyríkið vera órjúfanlegan hluta af Kína og hefur Xi Jinping, forseti, sagt að Taívan muni sameinast Kína á endanum, jafnvel þótt beita þurfi hervaldi.

The Guardian segir að á sama tíma og kínversk stjórnvöld kynntu tillögu sína hafi þau sent fjölda herskipa austur fyrir Taívan. Stærsta flota sem þau hafa sent nærri Taívan árum saman. Sérfræðingar segja að með þessu hafi Kínverjar sent þau skilaboð til Taívana að þeir geti valið á milli friðsamlegrar „sameiningar“ eða hernaðarátaka.

Þegar aðlögunartillagan var kynnt kom fram að strandhéraðið Fujian verði „sýningarsvæði“ fyrir þessa aðlögun.

Tillagan er í 21 lið og kveður meðal annars á um að Taívönum verði gert kleift að búa í Fujian og fá aðgang að félagslega kerfinu, að fleiri taívanskir nemendur verði teknir inn í skóla í Fujian og að umfangsmikilli samvinnu verði komið á í iðnaði. China Daily sagði að með þessu sé ætlunin að dýpka aðlögun ríkjanna við Taívansund á öllum sviðum og hraða friðsamlegri sameiningu Taívan við meginlandið.