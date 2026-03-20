Salah ekki tekið ákvörðun um hvað hann vill gera í sumar

Óvissa ríkir um framtíð Mohamed Salah hjá Liverpool, en egypski sóknarmaðurinn hefur enn ekki tekið ákvörðun um næstu skref.
Salah, sem er 33 ára gamall, hefur verið orðaður við félög í Sádi-Arabíu að undanförnu og áhuginn þaðan er sagður áfram mikill. Þrátt fyrir það hefur hann ekki gefið neitt til kynna um hvort hann hyggist yfirgefa Liverpool eða vera áfram hjá félaginu.
Á sama tíma er sagt að Al-Hilal hafi einnig áhuga á að fá Richard Hughes, yfirmann knattspyrnumála hjá Liverpool, til starfa. Félagið er talið bjartsýnt á að geta lokkað hann til Sádi-Arabíu.
Salah hefur verið lykilmaður hjá Liverpool undanfarin ár og einn besti leikmaður liðsins. Óvissan í kringum framtíð hans gæti því haft mikil áhrif á skipulag félagsins fyrir næsta tímabil.