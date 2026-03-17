Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Arsenal rúllar yfir deildina en West Ham fellur á markatölu

Ofurtölva hefur spáð því að Arsenal verði enskir meistarar í lok tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni.
Spáin kemur eftir dramatískan sigur Arsenal á Everton um helgina, sem styrkti stöðu liðsins á toppi deildarinnar. Samkvæmt líkani gagnagreiningarfyrirtækisins CasinoHawks.
Samkvæmt niðurstöðunum er spáð að Arsenal endi í efsta sæti með 86 stig. Manchester City er talið lenda í öðru sæti með 78 stig, sem myndi skilja lið Pep Guardiola átta stigum á eftir meisturunum.
Baráttan um sæti í Meistaradeild Evrópu er einnig talin verða spennandi. Ofurtölvan spáir Manchester United í þriðja sæti með 65 stig, á meðan Chelsea er spáð fjórða sætinu með 62 stig og þar með sæti í Meistaradeildinni.
Liverpool er talið enda í fimmta sæti með 60 stig og tryggja sér Evrópusæti. Aston Villa gæti orðið eitt af liðunum sem missa af Meistaradeildarsæti samkvæmt spánni. Þrátt fyrir að ná sama stigafjölda og Chelsea í hermunum er talið að Villa endi í sjötta sæti vegna markamunar.
Þá er talið að West Ham falli á markatölu.