Miðvörður sem er á blaði hjá United í sumar

Manchester United er sagt íhuga að gera tilboð í varnarmanninn Murillo hjá Nottingham Forest í sumar, samkvæmt frétt i Paper.
United er talið vilja styrkja miðvarðarstöðuna eftir að meiðsli hafa haft áhrif á varnarlínu liðsins. Lisandro Martínez hefur glímt við endurtekin meiðsli og Matthijs de Ligt hefur verið frá keppni síðan í nóvember vegna bakvandamála sem hafa valdið óvissu.
Einnig þarf félagið að taka ákvörðun um framtíð Harry Maguire, en samningur hans við Manchester United rennur út í lok tímabilsins.
Murillo hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína með Nottingham Forest og er sagður vera á lista United yfir möguleg varnarkaup.
Brasilíumaðurinn er 23 ára gamall og hefur safnað dýrmætri reynslu í ensku úrvalsdeildinni þrátt fyrir ungan aldur.
Murillo framlengdi samning sinn við Nottingham Forest í janúar 2025 og er nú samningsbundinn félaginu til sumarsins 2029, sem gæti gert Manchester United erfitt fyrir í mögulegum viðræðum um kaup á varnarmanninum.