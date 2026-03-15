fbpx
Sunnudagur 15.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

90 Mínútur

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

433
433Sport

433
Sunnudaginn 15. mars 2026 21:39

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Brynjar Steinn Gylfason, betur þekktur sem Binni Glee, vakti athygli á samfélagsmiðlum í byrjun árs er hann opinberaði skilaboð frá íslenskum knattspyrnumanni.

Meira
Brynjar nafngreindi manninn ekki en birti skilaboð þar sem kom meðal annars fram að hann ætti kærustu. „Sorry að ég er ekki búinn að senda neitt í nokkra daga sæti. Ég er búinn að vera busy í fótbotlanum og eittthvað. Ég hugsa samt alltaf um þig eftir æfingar,“ skrifar þessi ónafngreindi knattspyrnumaður í skilaboðum til Brynjars.

„Ég þarf samt að vera honest. Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en þú er samt mjög næs og við getum alveg hist aftur og riðið,“ sagði þarna enn fremur og Brynjar lét óánægju sína vegna framkomu mannsins í ljós.

Þetta mál var tekið fyrir í útvarpsþættinum Fótbolta.net í gær. Þar sagði ritstjóri miðilsins, Elvar Geir Magnússon, frá því að hann hafi fengið að heyra nafn knattspyrnumannsins sem um ræðir.

„Ég talaði við mann sem fullyrti hver einstaklingurinn væri, sagði að það væri hundrað prósent staðfest.“

Nafnið var þó alls ekki stórt og spilar aðilinn ekki ofarlega í fótboltanum á Íslandi, eins og einhverjir höfðu getið sér til um.

„Ég ætla ekki einu sinni að segja nafnið. Þetta eru vonbrigði. Það er varla hægt að kalla þetta fótboltamann, hann er búinn að vera að gutla eitthvað í neðstu deildunum,“ sagði Elvar léttur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Landsliðsmenn Íslands í miklum erfiðleikum – „Menn horfðu bláir framan í hvorn annan“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Frá Arsenal til Fulham
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Leikmenn Breiðabliks spurðir út í umræðuna um yfirburði Víkings – „Gott að hafa breidd en þú þarft að halda öllum góðum líka“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Segir að Infantino myndi taka HM af Bandaríkjunum ef hann hefði smá sómakennd – Svartur blettur á knattspyrnunni til frambúðar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Áætlunin varðandi Hojlund klár
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Ívar um skiptin: „Mér leið eins og ég væri ekki lengur að vaxa, 100 prósent bara eitthvað andlegt hjá mér“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Miðvörður sem er á blaði hjá United í sumar

Mest lesið

Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður
Ung móðir lenti í óhugnanlegri reynslu eftir fyllerí – „Af hverju get ég ekki hreyft fæturna?“
Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin

Nýlegt

Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Ívar um skiptin: „Mér leið eins og ég væri ekki lengur að vaxa, 100 prósent bara eitthvað andlegt hjá mér“
Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“
Miðvörður sem er á blaði hjá United í sumar
Höskuldur var í Mexíkó þegar ofbeldisalda braust út: Segir að þetta hafi vakið mestan óhug – „Þá væri ekki allur sannleikurinn að koma í upplýsingagjöfinni frá þeim“
433Sport
Í gær
Of ungur til að fá að spila fyrir United
433Sport
Í gær

Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld

Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld
433Sport
Í gær
Skoða að skila Rashford og kaupa frekar kantmann Chelsea
433Sport
Í gær
Igor Tudor reynir að berja trú í Tottenham sem er á slæmum stað
433Sport
Í gær

Sonur Gulla Gull skrifar undir hjá Breiðablik

Sonur Gulla Gull skrifar undir hjá Breiðablik
433Sport
Í gær

Hefur rætt við Árna Vill – Margt sem spilar inn í næstu ákvörðun

Hefur rætt við Árna Vill – Margt sem spilar inn í næstu ákvörðun
433Sport
Í gær
Carragher segir að þetta sé maðurinn sem United á að ráða til starfa
433Sport
Í gær

Arsenal byrjað að ræða við líklega sinn mikilvægasta leikmann

Arsenal byrjað að ræða við líklega sinn mikilvægasta leikmann
433Sport
Í gær
Gerði nýjan samning við Chelsea á sama degi og bróðir sinn
433Sport
Í gær
Höskuldur vill breytingar hér á landi – „Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla“
433Sport
Í gær

Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar

Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar
433Sport
Í gær

Ívar átti samtal við Sævar eftir viðtalið umrædda á dögunum – „Ég var ekki að segja að Sævar væri ekki starfi sínu vaxinn“

Ívar átti samtal við Sævar eftir viðtalið umrædda á dögunum – „Ég var ekki að segja að Sævar væri ekki starfi sínu vaxinn“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar
433Sport
Fyrir 2 dögum
Langskotið og dauðafærið – Kemst United aftur á sigurbraut?
433Sport
Fyrir 2 dögum

Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi

Tveir lykilmenn til sölu – Áhugi frá Englandi
433Sport
Fyrir 2 dögum
Grínaðist með að hafa reynt að fá Jóa Berg til að skrifa undir – „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina var maður aðeins daðra við hann“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur
433Sport
Fyrir 2 dögum
Segir galið að fólk efist um að Carrick sé rétti maðurinn til frambúðar
433Sport
Fyrir 2 dögum

Tudor á því að Kinsky muni stíga upp úr erfiðleikunum

Tudor á því að Kinsky muni stíga upp úr erfiðleikunum
433Sport
Fyrir 2 dögum

Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“

Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Opna samtalið við Rice
433Sport
Fyrir 2 dögum

Sendi Arteta skilaboð eftir að hafa gagnrýnt hann opinberlega

Sendi Arteta skilaboð eftir að hafa gagnrýnt hann opinberlega
433Sport
Fyrir 2 dögum
Barcelona opnar samtal við City – Vilja vera í forgangi ef Haaland verður seldur
433Sport
Fyrir 2 dögum
Arteta stígur fram og kemur Bukayo Saka til varnar
433Sport
Fyrir 2 dögum

United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar

United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar
433Sport
Fyrir 2 dögum

Vilja framherja þrátt fyrir mikla eyðslu síðasta sumar

Vilja framherja þrátt fyrir mikla eyðslu síðasta sumar
433Sport
Fyrir 2 dögum
Dyche ekki mjög spenntur fyrir starfinu hjá Tottenham
433Sport
Fyrir 2 dögum
Brotist inn á heimili Alberts í gærkvöldi sem býður fundarlaun – Miklum verðmætum stolið