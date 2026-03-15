Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“

Brynjar Steinn Gylfason, betur þekktur sem Binni Glee, vakti athygli á samfélagsmiðlum í byrjun árs er hann opinberaði skilaboð frá íslenskum knattspyrnumanni.
Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann
Brynjar nafngreindi manninn ekki en birti skilaboð þar sem kom meðal annars fram að hann ætti kærustu. „Sorry að ég er ekki búinn að senda neitt í nokkra daga sæti. Ég er búinn að vera busy í fótbotlanum og eittthvað. Ég hugsa samt alltaf um þig eftir æfingar,“ skrifar þessi ónafngreindi knattspyrnumaður í skilaboðum til Brynjars.
„Ég þarf samt að vera honest. Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en þú er samt mjög næs og við getum alveg hist aftur og riðið,“ sagði þarna enn fremur og Brynjar lét óánægju sína vegna framkomu mannsins í ljós.
Þetta mál var tekið fyrir í útvarpsþættinum Fótbolta.net í gær. Þar sagði ritstjóri miðilsins, Elvar Geir Magnússon, frá því að hann hafi fengið að heyra nafn knattspyrnumannsins sem um ræðir.
„Ég talaði við mann sem fullyrti hver einstaklingurinn væri, sagði að það væri hundrað prósent staðfest.“
Nafnið var þó alls ekki stórt og spilar aðilinn ekki ofarlega í fótboltanum á Íslandi, eins og einhverjir höfðu getið sér til um.
„Ég ætla ekki einu sinni að segja nafnið. Þetta eru vonbrigði. Það er varla hægt að kalla þetta fótboltamann, hann er búinn að vera að gutla eitthvað í neðstu deildunum,“ sagði Elvar léttur.