Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann – „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en við getum hist aftur“

Brynjar Steinn Gylfason , betur þekktur sem Binni Glee er íslenskur áhrifavaldur og raunveruleikastjarna hefur birst færslu á TikTok þar sem hann opinberar skilaboð frá íslenskum knattspyrnumanni.
Maðurinn sem virðist hafa notið ásta með Binna lætur hann vita að hann eigi kærustu og afsakar það að haft lítið samband við hann undanfarið.
„Sorry að ég er ekki búinn að senda neitt í nokkra daga sæti. Ég er búinn að vera busy í fótbotlanum og eittthvað. Ég hugsa samt alltaf um þig eftir æfingar,“ skrifar þessi ónafngreindi knattspyrnumaður í skilaboðum til Brynjars.
Brynjar svarar kappanum sem ákvað að gera svo hreint fyrir sínum dyrum. „Ég þarf samt að vera honest. Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en þú er samt mjög næs og við getum alveg hist aftur og riðið,“ skrifar knattspyrnumaðurinn til Binna.
Ljóst er að Binna sem er samkynhneigður var brugðið við þetta. „Þú ert að djóka. OMFGGGG, WTF;“ skrifar Brynjar í færslu sinni og undir lætur hann lagið Purple Rain fylgja með. Mikil umræða skapast undir færslu Binna þar sem hann segist meðal annars vona að umræddur knattspyrnumaður sjái þetta myndband sitt.
Binni hefur verið áberandi í íslensku samfélagi síðustu ár en hann gerði það gott í raunveruleikaþáttunum Æði á sínum tíma.